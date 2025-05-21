評論台大性平案遭移送調查 葉丙成：真心向受影響的同學道歉

發文評論台大性平案遭移送調查，教育部政次葉丙成今在臉書發文表示，他真心向受影響的同學道歉。（資料照）

2025/05/21 15:07

〔記者林曉雲／台北報導〕月前在臉書發文評論台大性平案，引發多校學生不滿，7名綠委發公開聲明指責，教育部移送性平委員會調查，教育部政次葉丙成今（21）日在臉書發文表示，他真心向受影響的同學道歉，並靜待調查結果。

葉丙成是台大電機系教授借調擔任教育部政次，教育部今（21）日說明，依性別平等教育法規定，送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議，確保處理程序公正與結果之公信力。這是教育部移送政務次長性平調查之首例。

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葉丙成在臉書發文表示，作為一名老師，他一直相信，教育的本質就是關愛與陪伴，4個月前，當他看到一位學生在網路上透露出痛苦與無助，而且可能自我傷害時，他心裡非常擔心，無法袖手旁觀，原本只是希望能讓她身邊的師長及時察覺，給予她溫暖與支持，才通知了她的教授，他卻沒有想到，這份善意的舉動，卻無意中帶來了困擾，對此，他感到非常難過，也真心誠摯地向受到影響的同學道歉。

葉丙成說明，後來網路上流傳著一些不實的訊息，指稱教育部施壓害教授辭職，他的初衷只是單純想要釐清真相，不希望誤解越傳越廣，然而這份心意卻被誤解，產生了更多的紛爭與困擾，為了避免讓事情變得更複雜，他選擇撤下當時的發文，並決定靜待後續調查的結果。

葉丙成強調，作為一位關心學生的老師，他深切體會到，善意若表達不當，也可能帶來傷害。我會更謹慎地關心學生，也希望自己能更有智慧地處理這一切。再次對同學表達我的歉意。

葉丙成說，接下來，他將靜待調查結果，不再對此事件做回應，以免造成當事人的困擾，並感謝大家的理解與包容。

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