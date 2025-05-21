世界高中擅自宣布停招 國教署要求繼續辦學：否則校產充公

新竹市私立世界高中宣布7月底後停招，但教育部國教署認為學校說要停招並非停辦，要求學校繼續辦學，讓在校生順利用畢業，否則採嚴厲處份將校產充公。（記者洪美秀攝）

2025/05/21 16:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市私立世界高中14日利用學校班親會宣布學校7月底停招，且私下進行在校133名學生的轉銜安置計畫引發議論。教育部國教署官員昨天到學校召開會議，據轉述，國教署官員強調「停招」是停止招收新生，學校要停辦前停招是合理的程序做法。但「停辦」要提報完整計劃、依程序法規辦理，且需經教育部核准同意，要求校方及董事會應繼續辦學，讓在校133名學生都順利畢業，再依規停辦。

國教署官員在會中說，會保證學生的受教權，假設學校不按照程序辦學，讓已招收進來的學生順利畢業，會採嚴正處置（即學校財產會收歸地方政府所有及充公），籲董事長及學校1週內權衡利弊得失，朝繼續辦學，讓學生讀到畢業再停辦方向進行。

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有家長提到，學校不能說沒錢就不甩學生，應保障學生就學權益，且學校有校產及校地和現金流，應由主管機關予以公益信託，做為後續照顧學生和教職員之用，以防學校惡性倒閉及脫產。

家長說，學校並沒有依照停辦法規程序進行，且教育部未核准；甚至校方也沒召開校務會議，邀集相關人列席，資訊不公開透明、程序不正當，就先行進行宣告要停辦、輔導學生轉校安置，明顯違反規定。

世界高中董事會在會中坦承招生不如預期，辦學虧損的財務缺口已無法再負擔，加上董事會不願再挹注經費，希望朝安置學生進行，同時已召開會議跟家長溝通，並到各校溝通輔導安置的事宜。

有家長提到，學校輔導轉學的學校缺額只有1位，若要團體自學，其他學校也無法配合，沒有場地、師資、費用高昂，團體自學不可行。且學校提供的轉校志願書學生沒有充分選擇權跟不接受、拒絕安置等選項。若未轉到第一志願，又距離太遠或興趣不符，形同虛設。如今要重考、轉學考也來不及。批學校把財務壓力缺口轉嫁給學生與家長，籲校方讓學生原校畢業。學生代表認為學校很不負責，擔憂變成人球，無法畢業及升學。

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