國道1968App可找服務區充電樁 連使用狀況都能顯示

服務區停車、充電椿資訊。（高公局提供）

2025/05/21 15:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕電動車越來越多，交通部高速公路局今（21）日說明，近期在「高速公路1968」App的「服務區」單元，將區內車位使用狀況、停車狀況影像及充電樁可用數量等資訊集中呈現，協助用路人快速掌握服務區停車位及充電樁使用情形，就近安排休息或充電。

高公局表示，高速公路1968 App已整合各服務區停車資訊，採用紅、橙、綠色燈號即時顯示車位使用狀況，協助用路人快速判斷停車空間是否充裕；並同步整合服務區內多支CCTV即時影像，民眾可於單一畫面點選切換觀看停車場現況，迅速掌握現場情形。

請繼續往下閱讀...

高公局表示，因應電動車日益普及，高公局也在1968 App整合各服務區充電樁的動、靜態資訊，民眾可查看服務區內充電樁位置、充電規格可用數量、營運廠商及收費標準，降低電動車駕駛於國道行駛期間的里程焦慮。

此外，1968 App還可根據手機定位，由系統頁面自動展開最近一處服務區的停車與充電設施使用狀況，減少用路人手動查找的不便。

高公局也提醒，今年端午節連假在五月30日到31日，將時段性封閉國1及國5南向部分入口，5月31日至6月1日則時段性封閉國1及國3北向部分入口。

封閉改道路線。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法