「花鼓陣」發源地在雲林褒忠！ 鄉公所24、31日將辦花鼓文化節

褒忠花鼓文化節本月24、31日登場。（記者李文德攝）

2025/05/21 15:55

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉被譽為「花鼓陣」發源地，不過也漸漸少人知道當地文化。鄉公所將在本月24、31日舉辦花鼓文化節，除首辦學校花鼓陣競賽，更有花鼓陣團演出及體驗，精彩可期。

雲林縣埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆表示，花鼓陣的起源於1960年，當年適逢馬鳴山鎮安宮五年大科祭典，其中有7、8人組成的團隊進行跳鼓陣，這讓同為褒忠人林成裕感到相當有趣，找些朋友練習，後來當地希望他組一個陣頭跟隨前往北港朝天宮進香，於是林成裕便組成一支嶄新的團隊出陣，稱為「花鼓團」，從此一炮而紅，後來才改成花鼓陣。

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蘇昆隆表示，當時花鼓陣主要由14名男子聚集，最為為流傳的便是穿著是屬於日式風格，團員們上衣穿著白底深藍色襯衫，下半身穿著白色短褲、襪子、布鞋，在當時非常時尚。由於花鼓陣團一炮而紅，鄉內也漸漸有一村一團的特色，甚至連女性也慢慢加入。不過隨著時光演進，也少人知道這段過去，也少看到年輕人會跳。

褒忠鄉公所為喚起民眾對於當地文化回憶，本月24、31日將辦花鼓文化節。鄉長陳建名表示，24日將在大廍順天宮首次舉辦花鼓競賽，前三名總獎金上看7萬元，當天更有花鼓陣體驗。

陳建名表示，31日端午節當天在褒忠夜市將有「花鼓潮派對」，除有在地知名花鼓陣與知名表演團體，更規劃「鼓NIGHT市集」、親子氣墊樂園、趣味童玩互動區，精彩可期。

褒忠鄉代會主席陳良俊表示，隨著人口老化、外流，目前花鼓隊成員年齡偏大，且面臨傳承可能斷層問題，如何創新傳承，是未來推廣花鼓文化的重要課題。盼此次活動更以喚醒大家對於當地文化的重視。

雲林縣褒忠鄉為花鼓陣發源地，公所將在24、31日舉辦花鼓文化節。（記者李文德攝）

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