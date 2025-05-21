不顧台北建管處反對！達美樂小編「四邊包繩」披薩照 網友笑翻

達美樂日前PO出披薩四邊被繩子綁著的照片寫下：「四邊包繩不打洞，披薩盒裡熱呼呼。」（擷取自Threads dominospizza_tw）

2025/05/21 15:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運狀況連連，其中1張形象看板中央出現「四邊包繩不打洞」字樣的照片，在網路引起熱議。儘管北市建管處嚴正要求外界別再刻意操作，但仍無法阻止網友想玩哏的心。連鎖披薩店達美樂日前就PO出披薩四邊被繩子綁著的照片寫下：「四邊包繩不打洞，披薩盒裡熱呼呼。」貼文PO出後讓不少網友看了笑翻。

世壯運形象看板中央出現一行「四邊包繩不打洞」字樣的照片在網路上瘋傳，不少網友發揮創意打油詩、造樣造句，此事儼然已成為網路迷因。而針對這樣的現象，台北市建管處18日發表聲明切割，指該看板並非市府發包，也非市府製作，為工地廠商協助為城市盛事宣傳，已請該營造廠協助改善，該公司也已於當日完成撤除作業。建管處指，針對外界因這次事件而對市府批評，甚至無限上綱，在事實基礎上即為錯誤，現在既然已經澄清，也請外界不要再以訛傳訛，刻意操作。

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儘管建管處發表聲明，但依舊有大量網友在社群平台上玩哏、繼續惡搞，達美樂也跟上風潮。達美樂19日在Threads上PO文，PO出披薩盒四邊被繩子綁住的照片，並表示：「四邊包繩不打洞，披薩盒裡熱呼呼。」還要求網友給分。

貼文下方，網友紛紛表示：「我會笑死，你老闆知道你這樣嗎」、「達美樂總是不讓人失望」、「這時事梗被你拿捏的明明白白的」、「小編掌握流量密碼」、「越來越懂玩」；也有網友認真提醒：「不打洞熱氣會悶在裡面，食物會有的軟爛不是？」、「四邊包繩不打洞，小心盒裡濕氣重，建議還是留個縫」。

該貼文不到3天已有超過20萬次瀏覽，對於在貼文下方不少留言喊要訂餐的網友，達美樂小編也留言回應給出當天訂餐的限時優惠。

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