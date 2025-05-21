桃市府打造全台第1座海廢細分類場 落腳桃園環科研發大樓

海洋廢棄物經分類處理後，可再利用做成紡織品、建材、鍵盤等產品。（桃市府海資處提供）

2025/05/21 14:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（21）日主持市政會議，宣布7月將於觀音區桃園環科研發大樓，啟用全台第1座海廢細分類場，同時推動成立藍海循環再生聯盟，將處理後的海廢做成紡織品、建材、鍵盤等產品，賦予海廢全新的價值，目前空間建置已進入最後階段，正在等待驗收與廠區佈置。

張善政表示，海洋廢棄物透過海流帶上岸，小自寶特瓶、大至漁網都有，每年民眾淨灘都清出大量海廢，海廢細分場主要對海廢進行分類及儲存後再利用，解決過去處理海廢會遇到的儲存、運輸、碳排放等問題，將是循環經濟非常重要的一環，同時推動成立藍海循環再生聯盟，把處理後的海廢做成紡織品、建材、鍵盤等產品，分類場也可結合環境教育，邀請民眾、學子一起認識海廢問題。

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桃市府海岸及資源循環工程處說明，這座場域將整合海洋廢棄物的貯存、分類、前處理，並媒合後端再利用作業，是全國首創的創新示範場域。分類場目前空間設置已進入最後階段，待驗收與場區佈置完成後，預計將於今年7月正式啟用。

海資處表示，細分場可將來自桃園海岸清潔、淨灘行動及環保艦隊所收集的可回收海廢物，如寶特瓶、玻璃瓶、保麗龍、浮球與廢棄漁網等進行集中，透過分類與前處理，不僅可提升海廢再利用價值，也可有效解決過去多點貯存與運輸帶來的空間壓力與碳排放問題，處理後的海廢可轉化再利用，實現循環再生與永續利用。

全台第1座海廢細分類場預計7月啟用，正在等待驗收與廠區佈置。（桃市府海資處提供）

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