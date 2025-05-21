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    台灣邁入超高齡社會 童子賢：醫療健保效率要提升

    李國鼎科技發展基金會與玉山科技協會今天（21日）聯合舉辦「2025國鼎生醫論壇」。（記者吳亮儀攝）

    李國鼎科技發展基金會與玉山科技協會今天（21日）聯合舉辦「2025國鼎生醫論壇」。（記者吳亮儀攝）

    2025/05/21 15:25

    〔記者吳亮儀／台北報導〕李國鼎科技發展基金會與玉山科技協會今天（21日）聯合舉辦「2025國鼎生醫論壇」。玉山科技協會理事長童子賢致詞時表示，台灣已進入很不一樣的時代，「我們常和南韓比較，兩國生育率都非常低、超高齡社會，我們醫療、健保效率和品質都需要提升」。

    童子賢表示，今天台北國際電腦展聚集了很多科技業的大頭，台灣如今在國際間的地位有很大的提升，15、20年前若來了英特爾的副總裁，那就是科技業很了不得的大事，「今天拜台積電先進製程，在數位和AI領域的科技公司大頭都要來台灣拜碼頭」。

    童子賢表示，現在台灣進入很不一樣的時代，我們常會比較鄰國南韓，從半導體到棒球都會比較一下，它和台灣都有個共通點就是超高齡社會，南韓有一半適婚年齡的年輕人不結婚，生育率都和台灣一樣非常低，所以醫療健保效率都要提升，這牽涉國民健康。

    童子賢也指出，他一向主張把經費挹注在一些領域上，除了能源外，還有挹注在健康、高等教育上。高等教育能提升台灣的競爭優勢，挹注健康和健保上能消滅社會不公平，「台灣能夠擺脫幾十年前『有錢醫生、沒錢醫死』的困境是進步，既然是進步就要改善和加強保持，不要讓進步破掉」。

    童子賢也表示，科技和醫療兩邊結合，也要說服主管機關、政府政策能夠做好改善和調整，希望社會能更和諧、基礎保持良善。

    李國鼎基金會董事長王伯元表示，這論壇是一個科技產業發展的關鍵平台，不僅希望能凝聚醫界與產業界共識，也能對政策的制定提供專業與務實的建議，讓生醫創新不但真正轉化為全民健康福祉，也能創造下一個護國神山。

    王伯元指出，面對高齡社會、醫療AI導入與全球供應鏈重組，台灣必須以更前瞻、更整合的視角，來重新定位生醫產業的角色。

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