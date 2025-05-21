11.5億業務經費解凍 中研院：已有許多研究員無法參加國際會議

中研院遭凍結的11.5億元經費今天終於解凍。（資料照）

2025/05/21 16:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立法院年初刪凍政府部門預算，凍結預算部分，中研院分別被凍結業務費等超過11億元，核安會業務行政費也被凍結超過1億元，立院經濟委員會今超過4小時答詢與中研院、核安會提出書面報告後，最後經同意動支並提報院會。

中研院今年編列的原預算數目為143億5487萬元，媒體宣傳費等遭統刪外，還有多項經費遭凍結，立院教育文化委員會今處理中研院與核安會114年度預算解凍案，經審查處理後解面解凍。

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中研院祕書長陳君厚說明，今年度中研院被凍結的經費為該院的業務費3成、約11.5億元，其中包含臨時人員的酬金，還有差旅費，實驗室設備維運、材料等購買，科學資料庫維護等。

陳君厚表示，相關經費被凍結對於推動科學研究工作當然會有影響，因預算解凍與否充滿不確定性，因此許多研究員執行計畫包含聘用人員、採購儀器等都會較保守，另外有些工作如國際學術會議等，也會先取消或者不前去參加等。

國民黨立委柯志恩、萬美玲等則於詢答時質疑中研院採購的貴重儀器使用率過低，陳君厚說明，尖端的研究通常了解如何進行相關研究或使用相關儀器的科學家會較少，但為讓科學研究可和國際競爭，採購仍有必要性。

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