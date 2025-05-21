馬西大橋傳沒下文 澎湖縣長議會說明原因

西嶼外垵至馬公，要有42分鐘。（澎湖縣政府旅遊處提供）

2025/05/21 15:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復本屆上任之初，信誓旦旦推動馬公至西嶼跨海大橋──馬西大橋，並命名為「西瀛大橋」，但2場說明會後，遲遲未見動靜。今（21）日澎湖縣議會定期大會，西嶼籍澎湖縣議員許月里質詢陳光復，有關馬西大橋進度，陳光復才對外說明「原因」。

許月里質詢指出，西嶼外垵至馬公路程，需要42分鐘，對於外垵民眾急重症就醫，需要分秒必爭，感到相當不便，因此西嶼民眾都高度關心馬西大橋的進度。針對許月里質詢，陳光復表示，馬西大橋因為立法院通過立委提案，3年內所有內海不得開發，並進行環評作業，所以只能擱置，但陳光復未指名是哪個立委還是任何政黨的提案。

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根據澎湖縣政府規劃馬西大橋，可讓澎湖本島交通網，成為完整的圓形，更能形成馬西8分鐘生活圈，因此希望中央協助興建，完成環繞內海交通網路，建立澎湖交通資源系統，創造地區經濟發展加值效益。

建設馬公到西嶼的大橋，只有短短5公里，卻能讓42分鐘路程縮短為8分鐘，由於澎湖多為玄武岩地質，硬度甚高，海中基樁打設對工程技術考驗大，地方專業技術及經驗不足，先前望將大橋失敗案例，必須引以為戒，建請援引跨海大橋模式由中央全額補助且代辦建造，但現在因立法院凍結，只能3年後再議。

西嶼至馬公陸路交通，主要仰賴跨海大橋。（記者劉禹慶攝）

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