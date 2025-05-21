女學生上課時間離校墜樓亡 二審逆轉改判羅東國中國賠264萬元

羅東國中。（資料照）

2025/05/21 15:32

〔記者張文川／台北報導〕2020年宜蘭縣羅東國中一名9年級張姓高關懷女學生，於上午上課時間獨自離開學校，至附近的民生市場登上頂樓後墜樓，3個半小時後才被發現，家長認為學校未落實輔導機制，大門、圍牆形同虛設，女兒離校竟無一人知曉，訴請學校和校長、5名教師國賠645萬餘元；一審宜蘭地院判家長敗訴，二審高等法院今逆轉改判羅東國中應國賠264萬餘元，校長與老師免賠。可上訴。

張女家長主張，女兒是在校期間曾接受介入性輔導或處遇性輔導的高關懷學生，校方卻未落實輔導機制，女兒於2020年11月9日上午10時前離開班級教室，但3名科任老師得知張女缺席後，也未依規定立即通報；且學校大門、圍牆形同虛設，監視器無人觀看，公共設施設置管理有缺失，以致張女離校時，全校竟無人知悉。

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張女於同日上午11點多，步行至羅東鎮民生市場，登上頂樓後墜樓，學校遲至中午才發現張女不見了，時隔3個半小時，下午2時44分才有民眾發現墜樓多時的張女，送醫急救終因創傷性休克死亡，流失急救機會。

家長並認為，導師明知張女是高關懷學生，校長未負起監督統籌學生輔導關懷機制的責任，張女曾經有自傷行為，卻未進行校安通報、啟動處理機制，校方違反義務的過失行為，及公共設施的設置管理缺失，與女兒死亡有相當因果關係，訴請校方與校長、導師、輔導老師、3名科任老師連帶賠償645萬元。

一審宜蘭地院認為校方沒有疏失，判免賠，家長上訴二審。

高等法院審理後逆轉認定，羅東國中未確實掌握高關懷學生的危安狀態，過失導致發生本件事故發生。因為學生自傷事件應通報校安事件，校方應於知悉後，於24小時內向校安通報網通報；教育部也規定，班導師、專任教師有「控管」學生人數的義務。

校方對於高關懷學生，應確實掌握危安狀況及出席狀況，校長應召開工作檢討、研擬輔導、評估措施及危機處置，卻未為之，也未將張女是高關懷學生的訊息，通知科任老師。

高院指出，張女當天於10點下課後，未請假也未告知老師及同學，就自行離開班級和校園，上午第3、4節的2名任課老師雖發現她不在座位上，但僅詢問同學，未再確認行蹤，也即時通報張女缺席，顯然未盡保護義務。

校方直到中午才發現張女不在校，終致張女在校外墜樓身亡，校方過失與死因有相當因果，認定國賠有理，但張女自行離校也應負一半過失責任，因此判羅東國中應賠償張女之父125萬餘元、母139萬多元，共應賠償264萬餘元。全案可上訴。

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