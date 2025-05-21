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    有拜有保庇！佛祖、媽祖、玄天上帝撐起員林學子獎學金三本柱

    學子們在佛像前領獎學金，同時聆聽師父開釋。（記者顏宏駿攝）

    學子們在佛像前領獎學金，同時聆聽師父開釋。（記者顏宏駿攝）

    2025/05/21 14:45

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕近年台灣宮廟宗教文化盛行，寺廟香油錢大增，「神明的錢」該如何使用？考驗廟方的智慧！員林市員林禪寺、福寧宮、衡文宮每年發放獎學金給境內表現優秀的學童，一出手就是百萬元，每年有數千學子受惠，獎學金從3000元至1000元的不等，學生們天真地說「拿獎學金比鑽轎腳」實際多了。

    今天員林禪寺舉辦一年一度的「獎學金發放大會」，來自信仰圈共282名學子獲得獎學金，他們大都來自弱勢家庭，卻能在學習上有不錯的表現，因此被校方報獎。員林禪寺是員林地區廟寺發放獎學金的先驅，30年前創辦人朱文科首開先例，後來福寧宮、衡文宮也開始效法，每逢宮廟獎學金發放，宮廟內冠蓋雲集觀禮，前來領獎學金的學童更是樂不可支。

    學生們坐在佛像前，聆聽師父的開釋，師父說，金剛經「不住色布施，不住聲香味觸法布施」，意思是不執著、不貪著、不貪戀，這是一種無我的表現，而布施就是實踐「無所住」的最好方式，無所住的布施就是不要期待有任何的回報。小朋友對經意一知半解，但他們說，以後長大有賺錢，我也要回報給員林禪寺。

    媽祖廟福寧宮是員林香火最鼎盛的寺廟，發放獎學金大都安排在上學期，光去年就發出168萬6500元的獎學金，總共有1459名學子受惠。

    侍奉玄天上帝的衡文宮，每利用舉辦大型法會的機會，發放獎學金給學子，去年共有386名學子受惠。

    大村國中校長賴良助說，台灣宮廟文化盛行，透過獎學金的發放，學子們從小就感受宗教的洗禮，形成善的循環。

    學子們在佛像前領獎學金，同時聆聽師父開釋。（記者顏宏駿攝）

    學子們在佛像前領獎學金，同時聆聽師父開釋。（記者顏宏駿攝）

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