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    三峽車禍肇事路口推行人優先區 3個月內完成減速設施

    針對三峽車禍案周邊的通學廊道，交通局將規劃「行人優先區」，將速限降至時速20公里。（記者賴筱桐攝）

    針對三峽車禍案周邊的通學廊道，交通局將規劃「行人優先區」，將速限降至時速20公里。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/21 14:31

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁的國成街、國光街口19日發生車禍，造成3死12傷，市府檢討後，決議短期內在標線型人行道增設護欄，長期將拓寬人行道，另規劃「行人優先區」，強制將行經通學巷的車輛降速至時速20公里，1週內增設標線，3個月內施作降速設施，若成效良好，未來將推廣至全市。

    新北市長侯友宜今天在市政會議指出，肇事路口應加強標誌、標線改善，提升行人警示效果，同時加強交通疏導管制，後續將檢視全市學校的通學廊道，建構一個檢視平台，希望引進「行人優先區」改念，有效將車輛速限調整為時速20公里，提升行人安全。

    侯友宜說，雖然市府近年積極改善通學廊道，仍要不斷提升成效，針對學校周邊路段，增設實體庇護島，把標線型人行道改為實體人行道，增設護欄設施，並加強執法取締，保護孩子安全。

    交通局專門委員林昭賢說明，推動「行人優先區」的具體作法包含實體降速與加強警示，實體降速指的是應用降速設施，強制駕駛人行經特定區域時降速，例如設置視覺化減速標線，引導車輛減速慢行，或增設實體的物理性降速設施，例如減速丘、減速墊、減速平台等。

    林昭賢表示，針對三峽車禍案肇事路口，預計1週內增設視覺化減速標線，3個月內施作實體減速設施，近期將確認施工位置，挑選通學路廊的前、中或後段施作，警察局也會研議科技執法，並加派警力取締違規駕駛人。

    林昭賢補充，「行人優先區」的強制力比較高，等於是通學巷或通學廊道的升級版，時速從現行30公里降至20公里，未來會針對新北市學校周邊、商圈或市場等人車混雜的區域通盤檢討，透過會勘方式與當地取得共識，評估推廣至全市。

    新北市市政會議今天針對三峽重大車禍案說明關懷扶助情形。（記者賴筱桐攝）

    新北市市政會議今天針對三峽重大車禍案說明關懷扶助情形。（記者賴筱桐攝）

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