嚇壞師生！台南校園2千多隻野蜂成「龍捲蜂」幸被一網打盡

密密麻麻的野蜂停滿在和順國中校園的大樹上。（鄭一名提供）

2025/05/21 14:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區和順國中以及和順國小校園，昨天先後出現2、3000隻的台灣野蜂，遷徙時形成一股「龍捲蜂」，群聚在校園內，密密麻麻的蜜蜂停滿在大樹上，嚇壞了師生。南市農業局接獲通報派員與當地的捕蜂達人鄭一名合力將野蜂「一網打盡」，解除危機。

台南市議員李中岑服務處昨天中午接獲和順國中通報，指校園內籃球場邊的大樹上有蜜蜂群聚。立即通知安南區在地的捕蜂達人鄭一名，並轉報農業局派員前往。

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鄭一名表示，捕蜂過程中，發現群聚蜜蜂，隨著蜂王離去變成一股像似風吹沙的「龍捲蜂」，從和順國中飛往僅有一路之隔的和順國小，最後降落於和順國小校園的一棵榕樹上，他們立即通報校方後，進入查看，並全副武裝穿上捕蜂衣，終於順利將這群野蜂收拾入網。

鄭一名說，這種野蜂是台灣的本土蜜蜂，為東方蜜蜂，或稱中華蜜蜂、台灣野蜂，並不易飼養。

農業局森保科長朱健明表示，民眾若發現虎頭蜂巢或蜂群危及安全，可通報捕蜂專線，接報後會立刻派人前往處理。南市農業局捕蜂專線：0965-565980。

蜂群隨著蜂王從和順國中飛往僅有一路之隔的和順國小，最後降落於校園的一棵榕樹上。（鄭一名提供）

捕蜂人穿上捕蜂衣全副武裝，順利將這群野蜂收拾入網。（鄭一名提供）

整群野蜂被收拾入網，估計有2、3千多隻。（鄭一名提供）

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