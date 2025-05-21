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    蘭嶼垃圾燒光又堆積如山 台東縣府擬設倉儲室內堆置

    蘭嶼垃圾場垃圾堆積如山。（記者黃明堂翻攝）

    蘭嶼垃圾場垃圾堆積如山。（記者黃明堂翻攝）

    2025/05/21 15:25

    〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼垃圾場堆積如山景象再現，縣議員董昌華說，去年垃圾場大火把垃圾燒光，現在又堆積如山，縣府環保局應加速及加大外運能量，勿讓垃圾堆置成山。台東縣府環保局表示，年底前會清空，未來會設倉儲來暫置垃圾。

    蘭嶼垃圾目前是經收運後，堆置在垃圾場，再定時由船外運到台東。在台東焚化廠未啟用前，島上垃圾場常堆積如山，台東有了焚化廠可自主處理垃圾後，島上依舊出現垃圾堆積景象。

    董昌華說，蘭嶼垃圾場去年發生大火，幾乎把陳年垃圾燒平，但現在又堆積如山，顯然後續增加的垃圾，並未充分外運。由於垃圾場緊鄰海岸，堆積如山很容易造成垃圾被吹入海，造成海洋污染。縣府應加大外運力道，並視淡旺季調整清運頻運，避免垃圾堆積。

    環保局表示，蘭嶼1年垃圾量1千公噸，目前場內堆積的量約兩百公噸，每個月外運量是40公噸，由於焚化爐必須處理各鄉鎮市堆置的垃圾，估計蘭嶼現有堆積垃圾，到年底前可以清空。在外運方面，若遇東北季風，航班停航，外運即受阻，因此，未來將在島上設置倉儲，將垃圾採室內堆放。

    台東焚化廠今年1月營運，可自主處理全縣垃圾，包括綠島、蘭嶼，但因轉運垃圾船班常受颱風或東北季風影響，垃圾難以轉運，只能暫置掩埋場，卻常發生自燃及散發惡臭，環境部提出離島「垃圾倉儲」計畫，盼解決問題。

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