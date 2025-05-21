「學區人行改善指引」無強制力 立委：中央應要求地方遵循

新北市三峽區北大國小外的3死12傷車禍，震驚全國。（資料照）

2025/05/21 14:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區北大國小外3死12傷車禍震驚全國。立委提出應該強化學區周邊道路安全設施，直言「校園周邊人行空間改善參考指引」無強制力，應透過提高法律位階要求地方政府遵守，或是透過補助方式鼓勵地方政府遵循。

我國兒少交通安全主要面臨問題，包含上下學通學空間不夠友善、用路人投機違規心態、無照騎乘機車及需形塑用路人正確觀念等。交通部針對工程、標誌標線、無照駕駛防制進行改善，同時進行交通安全教育及宣導；三峽車禍發生後，也出面說明，已針對高齡駕駛制度規劃3大改善措施。

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立法院交通委員會今天（21日）邀交通部等單位報告備詢。立委李昆澤表示，應強化學區周邊道路安全設施，包括周邊路段或接送區沿線應設置減速丘，針對學區周邊行人穿越道設置庇護島及路口設置防撞路擋，並協調有空間校區，在交通動線外的地方，設置安全接送區或封閉車輛進行區，僅供接送車輛進入。

立委林俊憲指出，通學區路口應該要有物理性裝置，以減速、防撞；三峽案是新北市失職，但不是只有新北才有問題，交通部訂定「校園周邊人行空間改善參考指引」卻無強制力，交通部應該提升法律位階，或是藉由提升補助鼓勵縣市遵守。

對於立委建議，陳世凱表示，都市計畫區內，由內政部及地方政府努力，內政部國土署最近也會研議改善物理性阻隔；都市計畫區外，交通部會補助一部分，民眾特別關注這些議題，尤其是通學廊道，交通部會加速進行相關工作。

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