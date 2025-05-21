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    讓國產牛更美味 畜試所開發熟成新技法

    畜試所開發融合乾式熟成、濕式熟成的熟成技法。（畜試所提供）

    畜試所開發融合乾式熟成、濕式熟成的熟成技法。（畜試所提供）

    2025/05/21 14:18

    〔記者楊媛婷／台北報導〕牛肉經過熟成處理更美味，農業部畜產試驗所融合乾式與濕式熟成技術，提高牛肉美味度，改善過去乾式熟成肉品耗損率達4成缺點，新技術可讓牛肉熟成後的製成率可達近9成，決定美味程度的總游離胺基酸較原料肉增加近2倍。

    據了解，乾式熟成的牛排一客要價動輒上千元，主要是因為乾式熟成的製成率不到生鮮牛肉的6成，畜試所表示，熟成分乾式熟成、濕式熟成。其中乾式熟成是將整塊牛肉裸露放置在低溫環境下，表面形成一層硬皮，食用前須把硬皮削除，製成率僅生鮮牛肉的6成以下，但能獲得軟嫩口感及與生鮮牛肉截然不同的豐富肉香。

    而濕式熟成是將整塊牛肉用包裝袋包覆後，放置於低溫環境，製成率可高於9成，但風味遜於乾式熟成，另濕式熟成因受包裝袋阻隔，牛肉表面水分不易散失，易有異味。

    畜試所表示，新研發的熟成法是針對濕式熟成法改良，融合乾式熟成與濕式熟成技法，製成率雖尚未超過9成，但熟成牛肉的總游離胺基酸含量相較於原料肉增加近2倍，富含代表鮮味的麩胺酸、麩醯胺酸和天門冬醯胺，甘味胺基酸如丙胺酸和甘胺酸，以及支鏈胺基酸如纈胺酸和白胺酸的含量均顯著高於生鮮牛肉。

    畜試所進一步說明，經新技法熟成牛肉的多元及單元不飽和脂肪酸顯著增加，產生不同的風味特性，其中帶有果香、濃郁脂香且具有草本氣味的醛類、酮類等揮發性物質都顯著增加，提升熟成肉品的價值，隨技術的開發，將有機會更進一步提高國產牛肉價值。

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