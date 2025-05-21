5/28世界水獺日 台北動物園快閃活動喚醒保育意識

5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

2025/05/21 13:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕明天（22日）是「國際生物多樣性日」，緊接五月最後一個星期三（28日）就是「世界水獺日」，台北市立動物園與農業部林業及自然保育署屏東分署、金門縣府、金門野生動物救援暨保育協會等單位，將於5月24、25日於金門地區辦理歐亞水獺保育與生態永續研討會；5月28日，將於動物園的歐亞水獺及小爪水獺活動場前舉辦「水獺快閃」活動。

台北動物園指出，許多與人們比鄰而居的野生動物，容易因為受到土地利用的型態變化而喪失其棲息地或棲地零碎化，導致路殺及族群延續的岌岌可危；目前於台灣本島消失蹤跡，僅存於金門的歐亞水獺族群即為野外族群瀕危的代表性物種之一。

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呼應世界水獺日，動物園與金門縣政府、金門縣野生動物救援暨保育協會等單位，在5月24、25日2天活動將實地探訪水獺友善社區及水獺棲地環境，邀請金門在地學校教師、環境教育人員、文史工作者、生態旅遊業者、永續發展社區工作者、金門地區歐亞水獺保育工作者等各方交流，致力讓金門成為歐亞水獺的庇護所，成為有水獺當鄰居的友善社區。

動物園表示，除了收容照養在野外失親需要特別照顧的水獺寶寶，也藉由繁殖配對計畫讓收容的水獺們能建立起域外衛星族群。5月28日「水獺快閃」巡迴車活動，將由歐亞水獺布偶化身保育大使，出沒在動物園的台灣動物區、熱帶雨林區及溫帶動物區的水獺活動場，透過互動讓民眾學習水獺習性、生態知識，藉由活動瞭解水獺面臨的危機。

5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

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