為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    5/28世界水獺日 台北動物園快閃活動喚醒保育意識

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    2025/05/21 13:38

    〔記者甘孟霖／台北報導〕明天（22日）是「國際生物多樣性日」，緊接五月最後一個星期三（28日）就是「世界水獺日」，台北市立動物園與農業部林業及自然保育署屏東分署、金門縣府、金門野生動物救援暨保育協會等單位，將於5月24、25日於金門地區辦理歐亞水獺保育與生態永續研討會；5月28日，將於動物園的歐亞水獺及小爪水獺活動場前舉辦「水獺快閃」活動。

    台北動物園指出，許多與人們比鄰而居的野生動物，容易因為受到土地利用的型態變化而喪失其棲息地或棲地零碎化，導致路殺及族群延續的岌岌可危；目前於台灣本島消失蹤跡，僅存於金門的歐亞水獺族群即為野外族群瀕危的代表性物種之一。

    呼應世界水獺日，動物園與金門縣政府、金門縣野生動物救援暨保育協會等單位，在5月24、25日2天活動將實地探訪水獺友善社區及水獺棲地環境，邀請金門在地學校教師、環境教育人員、文史工作者、生態旅遊業者、永續發展社區工作者、金門地區歐亞水獺保育工作者等各方交流，致力讓金門成為歐亞水獺的庇護所，成為有水獺當鄰居的友善社區。

    動物園表示，除了收容照養在野外失親需要特別照顧的水獺寶寶，也藉由繁殖配對計畫讓收容的水獺們能建立起域外衛星族群。5月28日「水獺快閃」巡迴車活動，將由歐亞水獺布偶化身保育大使，出沒在動物園的台灣動物區、熱帶雨林區及溫帶動物區的水獺活動場，透過互動讓民眾學習水獺習性、生態知識，藉由活動瞭解水獺面臨的危機。

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    5月28日世界水獺日，台北動物園歐亞水獺及小爪水獺活動場將舉辦「水獺快閃」活動，盼喚起民眾保育意識。 （台北動物園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播