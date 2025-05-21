為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市府夜市懶人包獨漏香山內湖夜市 議員林盈徹批做事不用心

    新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。（林盈徹提供）

    新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。（林盈徹提供）

    2025/05/21 15:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府城市行銷處近期在臉書粉專發佈新竹夜市懶人包圖卡，卻獨漏香山區內湖夜市。對此，市議員林盈徹說，市府的夜市懶人包，說要幫大家解決「晚上不知道去哪裡」的煩惱，但圖卡讓香山人更煩惱，因為內湖夜市整個被消失。批市府做事不用心，對香山觀光休閒資源也不清楚，突顯對香山的陌生與漠視。對此，市府城銷處表示，今天已發現有遺漏，並在粉專補上及進行宣傳。

    林盈徹說，香山的內湖夜市是陪伴香山人成長的溫暖所在。小時候牽著爸媽的手買珍奶，長大下班後來份牛排慰勞自己，這裡不只是夜市，更是香山人的生活記憶。但市府獨漏內湖夜市，突顯市府不只對香山的了解很少，也很不上心。明明隨手Google「香山區夜市」，就會跳出香山區有內湖與指澤宮兩個夜市。

    他認為，市府對香山很像是「順便提一下」的地區，也有市民回應在北區的代天府夜市已沒有很久了。他想問，市府的資料是漏了沒有更新？還是從來都不知道內湖夜市的存在？他曾在議會總質詢時詢問代理市長邱臣遠「香山快問快答」，但邱臣遠只答對2題，比涉貪停職的高虹安還低。

    他說，香山區的觀光行銷，一直是他努力推動的政策方向，期盼能讓香山被更多人看見，但顯然市府早已忘記香山市民的存在，甚至是漠視香山居民的需求。

    新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。市府表示，已發現並在粉專補上了。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。市府表示，已發現並在粉專補上了。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。（記者洪美秀攝）

    新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播