竹市府夜市懶人包獨漏香山內湖夜市 議員林盈徹批做事不用心

新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。（林盈徹提供）

2025/05/21 15:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府城市行銷處近期在臉書粉專發佈新竹夜市懶人包圖卡，卻獨漏香山區內湖夜市。對此，市議員林盈徹說，市府的夜市懶人包，說要幫大家解決「晚上不知道去哪裡」的煩惱，但圖卡讓香山人更煩惱，因為內湖夜市整個被消失。批市府做事不用心，對香山觀光休閒資源也不清楚，突顯對香山的陌生與漠視。對此，市府城銷處表示，今天已發現有遺漏，並在粉專補上及進行宣傳。

林盈徹說，香山的內湖夜市是陪伴香山人成長的溫暖所在。小時候牽著爸媽的手買珍奶，長大下班後來份牛排慰勞自己，這裡不只是夜市，更是香山人的生活記憶。但市府獨漏內湖夜市，突顯市府不只對香山的了解很少，也很不上心。明明隨手Google「香山區夜市」，就會跳出香山區有內湖與指澤宮兩個夜市。

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他認為，市府對香山很像是「順便提一下」的地區，也有市民回應在北區的代天府夜市已沒有很久了。他想問，市府的資料是漏了沒有更新？還是從來都不知道內湖夜市的存在？他曾在議會總質詢時詢問代理市長邱臣遠「香山快問快答」，但邱臣遠只答對2題，比涉貪停職的高虹安還低。

他說，香山區的觀光行銷，一直是他努力推動的政策方向，期盼能讓香山被更多人看見，但顯然市府早已忘記香山市民的存在，甚至是漠視香山居民的需求。

新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。市府表示，已發現並在粉專補上了。（記者洪美秀翻攝）

新竹市府城銷處推出夜市懶人包卻獨漏香山的內湖夜市，市議員林盈徹批評，市府不用心，內湖夜市整個被消失。（記者洪美秀攝）

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