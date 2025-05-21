中火新燃氣機組 台電：預計下半年供電

台電強調，台中發電廠（中火）超過6年無全廠發電。（記者黃旭磊攝）

2025/05/21 15:18

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕上午出席大里高中多元學習資源中心啟用時，再提台電台中發電廠（中火）開了9部「就是火力全開」，引發外界質疑空污疑慮，台電對此強調，9部機組為非空污季正常運轉狀態，而新燃氣機組預計下半年供電，既有部分燃煤機組也將拆除轉為備用。

核三廠2號機在17日晚間除役，盧秀燕19日參加北屯兒童公園地下停車場動土典禮，先提及台電現在能發電在中火就是9部，如果開了9部就是火力全開，今天（21日）在大里又說，台電在一期燃氣機組的環評承諾在非空污季只開9部，換句話說，「如果開了9部就是火力全開」。

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台電副總經理蔡志孟表示，2019年起即不再全台中廠10部機組全開，至今已超過6年無全廠發電，並持續推動自主減煤，而4至9月非空污季不超過9部機組運轉。

蔡志孟說，台中電廠是台中市固定污染源減量最多單位，2024年空污排放量對比2016年減幅更達76%，而燃氣新1號機等近500萬瓩新機組及350萬風光電綠能，預計下半年運作提供低碳、低空污穩定電力，既有部分燃煤機組也將對應拆除及轉為備用。

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