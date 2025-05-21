不再公布全國連假訂房率 交通部：50％旅客當天才訂房

交通部觀光署不再提前公布所有縣市連假訂房率，立委蔡其昌（左）21日質詢要求說明。觀光署長周永暉（右）表示，消費者習慣改變，50％當天才訂房。（圖擷取自國會頻道）

2025/05/21 13:21

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署今年清明連假起，不再全面公布各縣市訂房率，數據蓋牌受到質疑。交通部今（21日）說明，消費者習慣改變，50％旅客當天才訂房，提前公布的數據參考價值低，但會再評估兼顧消費者及業者的公布方式。

以往每逢連續假期，觀光署提前15天公布各縣市訂房率及全國平均訂房率，但今年清明連假僅公布前幾名縣市，此次端午連假更僅公布訂房率超過6成的3個縣市，其餘縣市及全國平均訂房率均不公開。連假訂房表現是國旅指標之一，中央報喜不報憂做法，無法呈現整體觀光現況，受到質疑。

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立法院交通委員會今邀交通部等單位報告質詢。立委蔡其昌表示，他以旅客立場來講，過去可提前查詢各縣市訂房率，並據此挑選人潮較不擁擠的縣市玩；現在只能看到前三名訂房情況，第四名以後縣市都不清楚，較不方便。

交通部觀光署長周永暉表示，訂房率易被誤認為住房率，且經過分析之後，發現疫情之後，旅客習慣改變，決定訂房的時間點越來越晚，50％旅客當天才決定出遊及預訂住宿，而連假15天前公布的訂房率，會影響民眾選擇行為，負面比正面衝擊還大。

交通部長陳世凱表示，公布訂房率的目的，是為了方便地方政府整備，若訂房率高，應加強交通疏運、風景區整備；後來民眾習慣漸漸改變，提前15天公布的訂房率參考價值低，因此改為公布前3名訂房率縣市，提醒民眾若要去旅遊，應盡快訂房，交通也要提前準備。

陳世凱也指出，雖然訂房率公布內容較少，但其他數據或許可以考慮，例如訂房率要不要前一天公布？或直接公布住房率，也是可以研議，會評估兼顧消費者及業者的公布方式。

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