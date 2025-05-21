首例！葉丙成評台大性平案 教育部送性平委員會調查審議

教育部今日說明，教育部政次葉丙成評論台大性平案，依法移送性平委員會調查審議。（資料照）

2025/05/21 13:26

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教育部政次葉丙成評台大性平案惹議 7綠委要求送調查

〔記者林曉雲／台北報導〕首例！針對國立台灣大學校園性平事件及教育部政次葉丙成於社群平台發表言論案件，教育部今（21）日說明，均依性別平等教育法規定，送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議，確保處理程序公正與結果之公信力。這是教育部移送政務次長性平調查之首例。

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教育部政次葉丙成月前在臉書發文評台大性平事件，引發爭議，遭多校學生抗議。教文委員會全體民進黨立委今（21）日發出公開聲明譴責教育部，並要求教育部依性平法，將台大性平案及葉丙成公開發文一事，送教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組立案調查，一個月內公告調查結果。 葉丙成個人尚無回應。

立委范雲今（21）日在臉書發文表示，從葉丙成在臉書公開發文評論台大性平案件，讓當事人感受到極大的痛苦，至今已經一個月，教文委員會全體民進黨立委，二次正式發文要求教育部調查說明，要求與教育部當面討論，但教育部的回應，一次次讓他們失望。

簽署共同聲明的綠委包括范雲、伍麗華、張雅琳、林宜瑾、吳沛憶、郭昱晴、陳秀寳。聲明指出，監察院去年調查認定，台大未善盡保護學生的責任，導致學生揭露性騷事件後反遭安全威脅，並因此糾正教育部和台大，但教育部遲未落實改正，更未積極督導台大改善相關制度與措施，致使學生持續處於不安全的學習環境，顯示其監督明顯失職。

聲明指出，針對葉丙成於臉書發表言論回應台大性平事件申訴當事人一事，教育部至今仍以「個人行為」視之，嚴重模糊其作為政府高階官員與個人身份之間的界線，葉丙成作為教育部高階主管，其公開之一言一行已非單純個人身份而係代表教育部立場，以公開發文方式介入性平個案，直接對個案進行評論，甚至增加當事人身分暴露風險，處理方式極為不當。

綠委表示，教育部至今未提出任何明確調查或懲處，明日輕忽職責，教育部必須正視此案已非單一言論爭議，而是作為性平法之主管機關，如何昭示各級學校對性平事件的重視及處理態度。

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