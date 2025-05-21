台東金針花準備開二次花 賞花需趁早

農糧署、農會推廣平地金針及相關產品。（記者劉人瑋攝）

2025/05/21 13:48

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東的平地金針花近來開放，位在知本山區的「天山農場」主種金針花，近來已吸引許多遊客賞花，大批遊客刻意找尋台東藍天與地上花海為背景留下美照，位在山谷中的農場在花海點綴中猶如仙境。農糧署與台東縣農會也以此推廣金針產品，農場主表示，花開至七月初，目前正準備開二次花，賞花民眾要把握時間。

這處位在知本山區的金針花農場所種植的金針菜品種為「金針菜台東7號」，由於是新品種平地金針，花期約在每年5月初，與鄰近的金針山高山金針相較下更早開花，不僅產期錯開，花朵更金黃璀璨、無硫也有好賣相，也因不需另增添加物下，該農場順利成為台東第一個產銷履歷金針農戶。

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但對一般遊客來說，「吃」是排到最後，漫山遍野的山針花讓遊客立即爬上坡、到處取景，大姊級遊客自拍選擇台東藍天與花海為背景，情侶則是小心翼翼的走到花叢邊，以防踩壞花朵，但是當二人拍下接吻照時，單身許久的王姓民眾忍不住道:「這比金針花反射出陽光還耀眼，快被閃瞎了！」

農糧署、農會推廣平地金針及相關產品。（記者劉人瑋攝）

金針花海在山風中擺盪如浪，處處皆是取景點。（記者劉人瑋攝）

金針花海在山風中擺盪如浪，處處皆是取景點。（記者劉人瑋攝）

金針花海在山風中擺盪如浪，處處皆是取景點。（記者劉人瑋攝）

金針花海在山風中擺盪如浪，處處皆是取景點。（記者劉人瑋攝）

情侶照如何拍攝，一旁單身男插嘴「親下去！」，於是就有這閃爆眼的一幕。（記者劉人瑋攝）

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