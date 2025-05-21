明年寒假後上3天課才放春節 黃偉哲：學生無心上課

台南市長黃偉哲表示，會跟中央建議，希望讓寒假能夠覆蓋到春節傳統的節日，避免那中間的3天，造成大家無心上課。（記者蔡文居攝）

2025/05/21 14:36

〔記者蔡文居／台南報導〕根據教育部公布的114學年度中小學行事曆草案，明年寒假結束後得先上3天課才放農曆春節，南市副議長林志展今天質詢，指家長反映造成假期不連續，不利家庭作息與旅遊安排，相當不便民，希望市府向中央反映調整，以貼近民意。

市長黃偉哲表示，寒假結束開學3天，然後就馬上放春節了，這樣同學也無心上課，這個部分，希望中央能夠協調做全國一致性的處理。南市會跟其他縣市合作，也會跟中央建議，希望讓寒假能夠覆蓋到春節傳統的節日，避免那中間的3天，造成大家無心上課。

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林志展表示，根據114學年度的中小學行事曆草案，寒假到明年2月10日結束，2月11日開學，上3天課後才接農曆春節假期。家長反映，上述中間夾著3天上課日的情況，導致假期不連續，如果親子想一起出國旅行，就須另外請假，且學習安排不好規劃，相當不便民。

他表示，教育團體和學校端則認為行事曆全國中小學均一致，3天時間就是「正常上課」，若家長另有安排，則可自行向學校請假。家長們提出兩種想法：1、將上學期寒假延後3天放，讓寒假跟春節連假連接在一起。2、若將3天上課日移至上學期會影響學期完整性，因此可將3天上課日移至下學期末，暑假延後3天放，保持學期完整性。請市府向教育部提出此建議方案。

南市教育局長鄭新輝表示，寒假調整這是全國性的，教育部有說要邀集各縣市政府討論，台南市會匯集各方意見提出建議。

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