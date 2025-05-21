清大志工將赴非洲推動資訊教育 首度導入AI課程、前進莫三比克

清大國際志工第18年前往非洲等國推動資訊教育，今年將有30名科技志工要前往坦尚尼亞等國家，更首次前進莫三比克。（記者洪美秀攝）

2025/05/21 14:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕已成軍18年的清華大學國際志工團，今年暑假有30名科技志工要帶著募來的231台二手電腦，前進非洲坦尚尼亞、史瓦帝尼、肯亞與莫三比克4國推動資訊教育，並首度導入AI人工智慧課程，盼幫助資訊偏鄉地區師生應用AI工具，跨越數位落差。其中莫三比克是今年首度前進的國家。

「電腦滑鼠到底要怎麼握？AI真的能讓美國川普總統說話嗎？」清大國際志工團學生說，在非洲仍有很多國中生不知道如何使用電腦及滑鼠，更無台灣學校已進入「生生用平板，班班有大屏」的學習環境，但資訊不能等，期透過推廣資訊教育，讓世界得以連結與傳遞愛的訊息。

請繼續往下閱讀...

清大副校長戴念華說，教育是社會翻轉的重要機會，清華學生走到海外，看看世界上哪裡需要幫忙，也獻出愛心與理解。而理工、人社、科法等不同專業的學生各自發揮所學，有的去修電腦、規畫課程、有的募款及統整資源，都是人生及成長很好的學習。

其中坦尚尼亞是清華國際志工最早扎根服務的地區，但因疫情中斷5年，今年重啟連結，前往9所學校開授電腦課程。史瓦帝尼團今年則從過去的先行團升格為正式團，擴大到5所學校開課。肯亞團今年將首度前往資源匱乏社區推動資訊教育，並與慈濟基金會合作，成為首支前往莫三比克服務的台灣大學生志工團。每個團隊服務時間多達5至6週。

清華國際志工團今年出團的最大特色是首度導入AI教育課程，並針對各地網路等不同軟硬體條件來設計適用的AI教學方案。團隊指出，課程將聚焦於「AI素養」，教導學生理解AI在生活中的角色、社會影響，以及辨識深偽影片或假資訊的能力，幫助他們掌握可用的數位生活技能。

而在肯亞及莫三比克先行團等網路受限地區也會使用離線教材作為替代方案。團隊也準備了PHET、GeoGebra等數位教材，提供當地師生使用，彌補資訊教育資源缺口。甚至學生也帶著台灣的扯鈴及陀螺，要跟當地學生來場台灣日文化交流。

清華國際志工團2007年成團，足跡遍及非洲、中美洲及亞洲等8個國家，累計超過7百位清華學子赴海外服務，更獲教育部青年發展署海外志工服務團隊特優獎肯定。

清大國際志工第18年前往非洲等國推動資訊教育，今年將有30名科技志工要前往坦尚尼亞等國家，更首次前進莫三比克。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法