後龍鎮公所接管北勢溪親水廊道 黑天鵝入住盼活化

北勢溪親水廊道公所接管，黑天鵝入住盼活化。（記者蔡政珉攝）

2025/05/21 13:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣高鐵特定區的北勢溪親水廊道，全長共2.6公里，之前一度因標租建置太陽能光電引起居民和民代反對，後來苗栗縣政府取消，改由後龍鎮公所接管，後龍鎮長謝清輝規畫打造成觀光景點，住在頭份市的企業家范進軒今天捐贈一對黑天鵝，率先入住。

謝清輝表示，目前圓樓周邊水域已經整理完畢，未來將持續針對水舞、親水廊道繼續整理活化，希望讓整條親水廊道的親水空間，重新恢復美麗景觀，帶動後龍鎮高鐵站區周邊活化。

請繼續往下閱讀...

後龍鎮公所指出，後龍鎮北勢溪親水廊道，由北勢溪引水，打造與韓國清溪川相同的親水廊道，無奈因財政問題荒廢已久，如今踏出第一步，整理周邊水域環境後並讓黑天鵝入住。

北勢溪親水廊道位於縣內知名景點客家圓樓附近，於2014年啟用，闢建2.6公里長的人行道及自行車道，成為高鐵特定區內的代表性休憩景點。

北勢溪流經頭屋鄉外獅潭、後龍鎮豐富、校椅及新民等里，一路至後龍鎮溪洲里匯入後龍溪。前苗栗縣長劉政鴻任內開發高鐵苗栗特區時，將客家圓樓至英才書院之間北勢溪沿岸，打造成2.6公里長的親水廊道，廊道起點的「月相彎」最初還有夜間水舞，一度成為縣內代表性景點，如今仍是地方休閒運動的好去處。

北勢溪親水廊道公所接管，黑天鵝入住盼活化。（記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法