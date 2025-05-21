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    台中外埔平地水蜜桃成熟 鮮甜多汁上市

    外埔平地水蜜桃清脆多汁。（記者張軒哲攝）

    外埔平地水蜜桃清脆多汁。（記者張軒哲攝）

    2025/05/21 13:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕相較於7月梨山高山水蜜桃成熟，平地水蜜桃近日搶先上市，台中市外埔區永豐里農民徐寶卿，4年來以專業友善種植技術栽植「平地水蜜桃」，由於水蜜桃多汁、青脆、甜度高，正值採收期。民進黨市議員施志昌也前往果園參觀，肯定他在偏僻農村種出水蜜桃，讓外埔繼火龍果之後，增添在地水果的多樣性。

    外埔區67歲農友徐寶卿承接父親約5分農地，他4年前發現平地水蜜桃市場評價不錯。與哥哥徐寶進齊心種植。徐寶卿說，水蜜桃若太甜，會招致螞蟻、蚊蠅，採用網室及友善種植農法，種植紅金及紅鈴品種，果園除草也以人工拔除。頻頻向農政單位請益，也至外縣市取經，以合理施肥、施藥種植，水蜜桃多汁、高甜度、果肉軟硬適中。

    徐寶卿說，本月正式收成水蜜桃，預定6月採摘完畢。施志昌拜訪徐寶卿，品嚐剛採下的水蜜桃。施志昌表示，目前外埔有3位農友種植水蜜桃，徐寶卿採用網室種植，生產符合消費者口味的水蜜桃，也有不少忠實顧客購買。

    徐寶卿說，農產品種植技術要日益精進，農會、農改場、農試所等農業專家都擁有最新的種植技術，要種植好優質水果不難。感謝施志昌長期關心偏鄉農產品及代言促銷，協助農友推廣。

    外埔區農友徐寶卿（左）與哥哥徐寶進齊心種植平地水蜜桃。（記者張軒哲攝）

    外埔區農友徐寶卿（左）與哥哥徐寶進齊心種植平地水蜜桃。（記者張軒哲攝）

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