彰化農家女因「這優勢」 從律師夢大轉彎到醫師夢

出身溪州鄉農家的江彣錡，錄取義守大學醫學系公費生。（記者顏宏駿攝）

2025/05/21 14:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國立員林高中學生江彣錡，出身彰化縣溪州鄉農家，今年學測成績有機會進入國立大學的法律系，但她仍不滿意，有意再衝「指考」，惟意外發現衛福部針對「偏鄉」的醫事人員養成另外開辦獨立招生，她以自己來自偏鄉的「優勢」，跟其它偏鄉學生爭取全國6個名額，順利錄取義守大學醫學系公費生資格。原本的「律師夢」如今跳級「醫師夢」，人生在此轉個大彎。

江彣錡就讀員中數理班，但對人文有濃厚的興趣，今年學測成績國（13分）、英（8分）、數（8分）、自（11分）、社（13分），國文、社會均達頂標，其它科目也有均標的表現，有機會考上法律系，但江彣錡並不滿意自己的成績，原打算7月指考再衝一次。就在準備當下，他憶及上學期學校舉辦「升學講座」，老師曾說，政府針對「偏鄉」學生有加分機制，其中又以培養偏鄉醫事人員養成計畫最頂尖，她看看自己的分數，可過一階篩選，接來要面對二階面試。

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她說，導師王聰鑫和師長透過關係幫她找醫學院入學題庫模擬，她以3個禮拜的時間準備面試，這些題目主要是「自己家鄉面臨的醫療難題？」「妳將來若有機會回家鄉，如何發揮自己的專長？」她表示，多虧員中擁有龐大的行政團隊，提供她最佳的面試後盾，她才得以錄取義守大學醫學系公費生。

校長楊豪森說，江彣錡把自己的「偏鄉劣勢」變成「升學優勢」，因為她比別人多注意到「偏鄉」，才能一圓醫師夢。彣錡出身偏鄉，了解就醫之不便，其次她有一個自閉症的哥哥和亞斯伯格症的弟弟，她體會到國家醫療資源對其家庭的重要性，而她長期跟兄弟相處和睦，了解手足面對心理疾病的難處，因此具備醫者父母心的特質，難怪能在競爭激烈的二階面試中脫穎而出。

偏鄉公費醫事人員養成計畫，申請者必須在「偏鄉」入籍6年以上，畢業後必須到偏鄉服務10年。對於「偏鄉」的認定，是以高度「醫療資源」缺乏的鄉鎮，彰化縣分別有線西鄉、福興鄉、芬園鄉、埔鹽鄉、田尾鄉、芳苑鄉、大城鄉、溪州鄉。

出身溪州鄉農家的江彣錡，錄取義守大學醫學系公費生，左為校長楊豪森，右為導師王聰鑫。（記者顏宏駿攝）

出身溪州鄉農家的江彣錡，錄取義守大學醫學系公費生。（記者顏宏駿攝）

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