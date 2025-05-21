屏東三地門飆38.2度！酷熱範圍超廣 8縣市高溫警戒

今酷熱範圍廣，氣象署已經針對8縣市發布高溫燈號，截至中午全台最高溫出現在高雄內門，高溫飆到38.1度。（資料照）

2025/05/21 14:11

首次上稿 13:13

更新時間 14:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱，今（21日）酷熱範圍廣，氣象署已經針對8縣市發布高溫燈號，截至中午，全台最高溫出現在高雄內門，高溫飆到38.1度。

請繼續往下閱讀...

根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午2點，全台最高溫出現在屏東三地門的38.2度，高雄內門、台南玉井高溫也達38.1度、37.7度，最新溫度分布圖可以看出西南部山區一片深紅。

氣象署也在中午12點13分發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今（21日）台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。彰化縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今酷熱範圍廣，氣象署已經針對8縣市發布高溫燈號。（圖擷自中央氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法