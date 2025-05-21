接待陽明交大外籍生 竹北高中設計擂茶體驗、文化闖關與運動交流

竹北高中師生設計了擂茶體驗、文化闖關遊戲及球類運動，與陽明交通大學的23位外籍學生交流，讓國際學生感受新竹在地人情味。（竹北高中提供）

2025/05/21 13:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中今（21）日為了接待國立陽明交通大學的23位外籍學生，精心設計了深具新竹客家風味的擂茶體驗、文化闖關遊戲及球類運動等3大主題活動，讓國際學生感受新竹在地人情味，彼此透過跨文化交流豐富生活經驗，也在輕鬆的運動交流中，度過熱絡愉快的互動時光。

這次參與交流的國籍大學生，包括瑞典、德國、法國、印度、瓜地馬拉、捷克、新加坡、比利時與越南等地，竹北高中206、207班導師、學生精心策劃交流活動，以流利英文流，生動地介紹擂茶的歷史背景與材料特色，包括茶葉、芝麻、花生等，並引導外籍學生體驗用傳統工具進行手工研磨，展現新竹在地的人情味。

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文化闖關遊戲則融入了平結編織、台灣歌曲教唱及在地文化知識問答活動，竹北高中學生一一詳細引導，引發外籍學生的興趣和好奇詢問；午後的球類活動，則讓兩校學生透過輕鬆的運動交流，增進交誼和默契。

竹北高中校長陳瑞榮表示，該校與陽明交大過去一年已合作舉辦多場跨校交流活動，從中體現兩校攜手共創優質教育環境、共享資源的美好篇章，期許未來延續這份夥伴精神，探索更多教育創新的可能性，提升大新竹的整體教育資源。

竹北高中師生設計了擂茶體驗、文化闖關遊戲及球類運動，與陽明交通大學的23位外籍學生交流，讓國際學生感受新竹在地人情味。（竹北高中提供）

竹北高中師生設計了擂茶體驗、文化闖關遊戲及球類運動，與陽明交通大學的23位外籍學生交流，讓國際學生感受新竹在地人情味。（竹北高中提供）

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