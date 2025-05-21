美國學者訪台中新社高中 了解營養午餐製備、獲贈學生烘焙咖啡豆

參與「台美運動健康智慧校園」國際交流分享會的美國學者一行6人，前往台中市新社高中參訪。（新社高中提供）

2025/05/21 13:46

〔記者歐素美／台中報導〕「台美運動健康智慧校園」國際交流分享會的美國學者一行6人，今天前往台中市新社高中參訪，體驗新社高中戶外教學「攀樹挑戰」等活動，並深入了解營養午餐的製備流程，與師生共餐，真切感受台灣學生的日常校園生活。新社高中學生並以親手烘焙的咖啡豆作為伴手禮，展現出教育與地方產業結合的亮點成果。

新社高中今天協助教育局接待參與「台美運動健康智慧校園」國際交流分享會的美國學者一行6人，展現國際教育交流實力。新社高中邀請這群國際來賓參與學校課程成果展，展現多元選修課程的創新內涵。

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美國學者不僅欣賞到學生的課程作品，還參與農科學生的實作活動，學生則以親手烘焙的咖啡豆作為伴手禮；來賓並參與學校的戶外教育課程，體驗「攀樹挑戰」等活動，也深入了解營養午餐的製備流程，與師生共餐，真切感受台灣學生的日常校園生活。

此外，新社高中教師並帶領來賓參觀白冷圳水利工程，細說新社地區在日治時期的重要水利歷史與人文價值，並前往香菇農場體驗新社地區獨特的香菇產業文化，希望透過這些行程，讓來賓深刻體會到新社高中如何將課程教學與地方文化深度結合，展現教育的多元價值與實踐可能。

新社高中校長林怡君表示，師生為這次接待活動全力以赴，期望透過展現課程成果與地方特色，讓國際來賓理解台灣教育的多樣性與創新力；而這次活動不僅促進台美雙方的文化與教育交流，也讓國際來賓見證了台灣教育的創新力與深厚文化內涵，為深化未來的國際合作奠定了堅實基礎。

「台美運動健康智慧校園」國際交流分享會的美國學者等，體驗新社高中戶外教學「攀樹挑戰」。（新社高中提供）

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