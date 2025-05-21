合歡山閃電狂劈1小時超壯觀 網笑：520太多人發誓......

合歡山閃電狂劈1小時超壯觀，網友笑稱是520太多人發誓所致。（郎紹華提供）

2025/05/21 15:16

〔記者湯世名／彰化報導〕是誰在亂發誓？攝影師郎紹華19日深夜到20日凌晨，在合歡山拍到相當壯觀的雷雨胞閃電狂劈奇景，且閃電狂劈持續了1個多小時，他將影片PO網引起大批網友笑稱「520台灣有太多人在發誓了」，還有人說欺騙和詐騙的人太多，所以閃電不斷。

攝影師郎紹華表示，當時拍攝時間是5月19號深夜11點，他在合歡山昆陽對準花蓮東邊山區用縮時攝影拍攝，一直到5月20日凌晨零點30分左右；可能是白天太熱，晚上氣溫變低造成的。

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網友看到影片都表示驚訝大自然的不可思議，還有網友說是一場華麗的燈光秀；由於閃電狂劈影片從19日一直延續到20日，因此有網友看到影片後笑稱「520有人發太多誓了。」還有人留言「這是在集體渡劫」、「少數發誓成真的倒楣鬼」。另有網友笑說，影片看起來好像外星飛船降臨地球；也有網友說「終結者穿越回來了」。

合歡山閃電狂劈1小時超壯觀。（郎紹華提供）

合歡山閃電狂劈1小時，時而照亮夜空超壯觀。（圖由郎紹華提供）（記者湯世名攝）

合歡山閃電狂劈照亮夜空。（郎紹華提供）

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