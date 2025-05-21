獨家》明年初開學上3天課再放春節連假惹議 教育部解套版本出爐

明年初寒假結束，但開學上3天課，就要再放春節連假，引發反彈，教育部解套版本出爐。（記者林曉雲攝）

2025/05/21 12:59

〔記者林曉雲／台北報導〕依114學年中小學行事曆草案，明年2月11日開學，但上課3天卻接著農曆春節年假，引發家長們反彈。本報記者獨家取得教育部研擬的解套方案，方案一是維持原案不調整，方案二是提前在寒假補課，將2月11日到13日的上課日，提前改在1月21、22及23日補上課，教育部將邀集地方政府及相關團體會商。

教育部說明，114學年度從今年8月1日開始，依「各級學校學生學年學期假期辦法」規定，暑假以60日為（ 7月1日至8月29日），寒假以21日為限，（1月21日至2月10日），據此114學年度第1學期開學日為今年9月1日，第2學期開學日為115年2月11日（週三）；各級學校對於國家紀念日之放假，依中央規定辦理，行政院人事行政總處尚未公布115年行政機關辦公日曆表，但預估農曆除夕及春節假期為115年2月16日至19日，春節假期前2日（2月14日及15日）是週六日假期。

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教育部表示，114學年度第2學期原定開學日為115年2月11日（週三），但開學3個上課日（含開學日）後，遇週末假期並接續春節連假，因此提出2個方案進行意見調查，方案一是維持原案不調整，明年2月11日開學；方案二是將第2學期115年2月11、12及13日改為放假日，並在1月21、22及23日補上課。據悉，多數應會支持第二方案。

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