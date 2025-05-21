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    三峽車禍引高齡駕車疑慮 立委籲補助加裝ADAS及公共小黃

    立法院交通委員會21日邀交通部等單位報告備詢。（記者蔡昀容攝）

    立法院交通委員會21日邀交通部等單位報告備詢。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/21 14:25

    〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區19日重大車禍釀3死，引起高齡駕駛等討論。立委建議參考日本作法，補助高齡者加裝車輛先進駕駛輔助系統（ADAS），並補助公共小黃，補足大眾運輸不足地區的搭乘需求。交通部表示會研議討論。

    交通部昨天（20日）宣布高齡駕駛3大改善措施，包括高齡換照年齡下修到70歲、換照考試增加有肇事紀錄者「實地演練」和關懷措施，以及繳回駕照者會給予TPASS補助等，預計3個月內提出細部規劃。

    立法院交通委員會今天（21日）邀交通部等單位報告備詢。立委洪孟楷表示，全國公共運輸覆蓋率未達100％，偏鄉地區仍有交通需求，交通部應該努力達到100％；另應參考日本做法，鼓勵車輛加裝防爆衝裝置、防撞輔助系統等，降低事故機率，這才能治標治本。

    立委李昆澤表示，日本補助高齡者購買裝設車輛先進駕駛輔助系統（ADAS）的車輛，加拿大、歐盟也要求新車配備ADAS，交通部應參考各國成效，評估是否提供我國高齡者ADAS補助。

    另外，李昆澤指出，交通部以補助TPASS鼓勵高齡者換照，雙北大眾運輸使用率高，但中南部僅個位數，成效恐怕不會太高，建議交通部研議，以每月固定次數或金額，補助長者搭乘公共小黃，但補助採「不累積」，超過時效就歸零重新計算。立委林俊憲也建議交通部考慮補助ADAS。

    交通部長陳世凱表示，目前公共運輸覆蓋率94％，僅剩4、5個鄉鎮還沒有，會加快進度，透過幸福巴士等運具提高覆蓋率。公路局局長陳文瑞補充，覆蓋率定義是住戶500公尺內有公共運輸通行，有些住戶500公尺範圍內，車輛進不去，會透過小車盡量達成覆蓋率。

    至於ADAS補助，陳世凱說明，目前新車都已要求加裝安全感知等系統，不過高齡者不一定開新車，是否補助高齡者在既有車輛裝ADAS，這牽涉到預算規模，交通部會來研議；而小黃補助，尤其中南部確實有需求，這方面也會研議。

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