獨家》又出包了！竹市技藝競賽頒獎 因世界高中停招事件被迫延期

新竹市承辦國中技藝競賽等業務的私立世界高中因停招事件導致技藝競賽頒獎典禮被迫延期舉行，竹市綠營議員轟市府教育處未掌握及因應，恐影響學生升學權益。圖為世界高中承辦技藝競賽活動情形。（記者洪美秀攝）

2025/05/21 15:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府原訂5月22日辦理113學年度國中技藝教育頒獎典禮，但因承辦學校-私立世界高中處理學校停招事件無暇他顧，將延期補辦頒獎典禮，有關學生技藝教育競賽成績優異保送甄試所需獎狀，將採影本加蓋技藝教育資源中心戳章交給得獎學生，作為後續升學申請之用。對此，市議員劉崇顯及劉彥伶都批市府教育處未掌握狀況，恐影響技藝學生升學權益，市府荒腔走板的行政效能，只能用「沒有最慘，只有更慘」形容。

市府教育處表示，技藝競賽的頒獎典禮是延期舉行，且僅屬競賽後續表揚性質，不影響學生的參賽紀錄、得獎證明及後續免試入學申請作業，學生權益均獲完整保障。教育處也會加強與承辦學校的溝通協調機制，114學年度起改由光復高中承接竹市技藝中心業務，協助國中生多元適性發展。

請繼續往下閱讀...

另因應世界高中停招事件，市府已依竹苗區免試委員會修正簡章來函，轉知轄內各國中加強宣導，以維護學生權益。

市議員劉彥伶說，教育處承辦世壯運自由車賽事卻搞砸場地，因無法比賽導致場地被迫移往台中，嚴重影響參賽選手的權益，並損及竹市的觀光效益與形象。教育處忙著為世壯運自行車項目善後，無暇顧及其他相關業務，竟對世界高中停招事件完全沒掌握與因應，如今竹市技藝競賽頒獎典禮也出包，學生須用影本獎狀，克難的參加後續的實用技能班等技職類科學校甄選事宜，嚴重影響學生的升學權益。

她說，教育處完全沒有掌握狀況，持續讓教育業務出包，甚至沒有配套措施，直接影響需獎狀佐證做升學實用技能班等技職類科的學生升學權益，市府荒腔走板的行政怠惰，只能用「沒有最慘，只有更慘」形容。

市議員劉崇顯也說，世界高中雖是私校，其停招退場與否的主管機關職權在教育部，但市府不應用此理由推卸責任，況且早去年12月家長就已多方反映世界高中沒有想要就技職教育的部分繼續辦學，市府當時就應有所警覺，不是對市內學校發生重大變故仍無應變，還持續交辦攸關學生升學權益的教育業務。

新竹市承辦國中技藝競賽等業務的私立世界高中因停招事件導致技藝競賽頒獎典禮被迫延期舉行。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法