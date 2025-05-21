議員促強化全民CPR訓練 石明謹：前提是不怪罪救不成功的人

知名球評、退休警察石明謹分享過去曾幫忙CPR的經歷，並表示當遇到狀況時，「如果沒有別人，就是你上。」（資料照）

2025/05/21 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽重大車禍引發全台關注，其中女學生跪地為傷者CPR一幕，引起議員關心，在質詢時敦促應強化平民CPR教育。知名球評、退休警察石明謹分享過去曾幫忙CPR的經歷，並表示當遇到狀況時，「如果沒有別人，就是你上。」但這樣做的前提是，社會不會去怪罪救人沒成功的人，否則也沒有人願意出手相救。

石明謹今日在臉書PO文分享議員敦促政府強化全民CPR訓練的新聞。他分享過去當警察時，在現場曾經碰過救護車的學弟要求幫忙CPR，因為有3個傷患，學弟要先去搬運另外一個上車，所以他先接手另一個躺在地上的。「警察平常有上CPR的課程，但說不上專業，我自己本身有救生員執照，都不敢說我會CPR，那張證書我覺得只是個『獎狀』，但總比沒有好，必要時可以做為輔助。」

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石明謹說，像這次就有人問，傷者傷得很重，一邊壓一邊出血，到底是要壓還是不要壓？「其實只要心肺停止，就要做CPR，不管他是什麼傷，先有呼吸心跳再做其他考慮，沒心跳都不要討論後續的醫治（止血當然要先做，但一壓一定會出血，不要怕）。」

至於沒壓好或是壓的位置不對怎麼辦？「沒壓好只是效果不好，沒壓就死定了，所以壓就對了，真的位置有偏差也沒辦法，如果沒有別人了，就是你上。」但石明謹也強調：「當然前提是這個社會不會去怪罪救人沒成功的人，否則也沒有人願意出手相救。」

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