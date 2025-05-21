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    三峽車禍震驚全國 民團號召上街遊行、白紙鶴追思

    新北三峽重大車禍震驚全國。行人零死亡推動聯盟25日上午10點舉辦遊行，從立法院出發至交通部集會。（圖由行人零死亡推動聯盟提供）

    新北三峽重大車禍震驚全國。行人零死亡推動聯盟25日上午10點舉辦遊行，從立法院出發至交通部集會。（圖由行人零死亡推動聯盟提供）

    2025/05/21 13:16

    〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區北大國小外3死12傷車禍震驚全國。民間團體紛紛發聲。行人零死亡推動聯盟等單位，週日（25日）上午10點舉辦遊行，從立法院出發至交通部集會；還路於民行人路權促進會週日上午11點舉辦白紙鶴追思活動，在北大國小斜對面公園舉行。

    行人零死亡推動聯盟及下一代人本交通促進會舉辦「保護下一代：交通工程改革，駕照全面回訓」遊行，週日上午10點至中午12點30分，號召民眾從立法院群賢樓外，遊行至交通部正門口，並在交通部集會。

    主辦單位列出3大訴求。第一「駕駛人全面回訓」，制定所有駕駛人的駕照回訓、分級、定期換照制度，確保路上駕駛人都能有良好駕駛能力和用路觀念，以淘汰不適任駕駛。

    第二「改革高齡換照制」，目前的高齡換照測驗淪於形式，應透過具有鑑別度的檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況。第三，「交通工程改善」行人友善區、通學區應落實及防護柵、減速帶設計應法制化，目前規劃進度仍緩慢。

    主辦單位指出，過去都曾提過相關訴求，但交通部非要有重大事故才願檢討，目前提出的改善方案也遠遠不夠，他們不願再忍耐等待，因此號召大眾上街頭。

    還路於民行人路權促進會「為交通罹難者默哀—白紙鶴追思活動」週日上午11至12點在北大國小斜對面公園（國光街與國成街交叉路口）舉辦，邀民眾悼念交通罹難者，並以白紙鶴祝願不再有人因為交通事故而被剝奪平靜的日常。

    還路於民促進會表示，民眾可穿白色衣服，至公園一起摺紙鶴，沒有口號呼喊，靜靜追思，也祈願台灣能有更安全的行人環境。

    還路於民促進會也預計明天向行政院遞交全國各地人民請願書。促進會認為，交通零死亡願景核心精神是「生命與健康不能與其他社會利益交換」，強調道路用路人階序「傷害力越大，責任越大」。

    新北三峽重大車禍震驚全國。還路於民行人路權促進會25日上午11點舉辦白紙鶴追思活動，在北大國小斜對面公園進行。（圖由還路於民行人路權促進會提供）

    新北三峽重大車禍震驚全國。還路於民行人路權促進會25日上午11點舉辦白紙鶴追思活動，在北大國小斜對面公園進行。（圖由還路於民行人路權促進會提供）

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