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    半世紀「亞洲健身房」功成身退 器材捐贈嘉義高商

    「亞洲健身房」捐贈訓練器材予嘉義高商。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

    「亞洲健身房」捐贈訓練器材予嘉義高商。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

    2025/05/21 14:01

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕曾是嘉義地區健美運動搖籃的「亞洲健身房」近日功成身退，並將館內全部訓練器材無償捐贈嘉義高商，期盼將健康與熱情傳承給下一代。嘉商校長孫忠義表示，這份重量級的捐贈不僅提升學生體能教育，也將成為社區共享資源。

    捐贈儀式在嘉義高商舉行，嘉市體育會健美委員會總幹事宋賢宗等人代表捐贈這批訓練器材，由嘉商校長孫忠義代為受贈。

    孫忠義對此表達感謝，他說，預計6月底完成器材搬運與空間驗收，打造學校「體適能中心」，這份重量級的捐贈不僅提升學生體能教育，也將成為社區共享資源。

    嘉義地區健美風潮起源甚早，約50年前嘉市國華街大光明戲院對面出現嘉義第一家健身房「南光健身房」，使用水泥製的啞鈴與槓片，成為嘉義健美運動的起點。

    南光健身房創辦人嚴義郎搬遷桃園前，將器材全數轉贈宋鐵雄，促成「亞洲健身房」於民族路成立，成為無數青年鍛鍊體魄的重要據點。

    宋賢宗說，1992年印尼亞洲盃健美賽，嘉義選手遠征參賽，嶄露頭角。此後30年間，亞洲健身房培育逾300位選手，並在前市長張文英協助下搬遷至東區體育館，經歷任健美委員會主委與健身教練持續投入，不斷汰換與更新設備，健身房規模直逼中型場館。

    近幾年來嘉市健美實力不斷提升，目前已孕育出3位職業健美與比基尼選手，在全民運動會屢創佳績。面對時代變遷與健身房林立，亞洲健身房館長宋鐵雄表示，這批見證嘉義健美發展歷程的訓練器材，希望繼續在嘉商校園承載熱血與汗水，延續一甲子的健美精神與健康價值。

    「亞洲健身房」近日功成身退，並將館內全部訓練器材無償捐贈嘉義高商。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

    「亞洲健身房」近日功成身退，並將館內全部訓練器材無償捐贈嘉義高商。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

    早期嘉義地區民眾熱愛健身，「亞洲健身房」成為健美運動搖籃。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

    早期嘉義地區民眾熱愛健身，「亞洲健身房」成為健美運動搖籃。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

    南光健身房時代，嘉義健身房選手參加台灣省區運會。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

    南光健身房時代，嘉義健身房選手參加台灣省區運會。（圖由嘉市體育會健美委員會提供）

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