越南商社組團訪台簽署「躍獅計畫」 邀25家台企捐助越生獎學金

越南肯特大學校長Dr.Tran Chung Tinh（左2起）、越南CT Group集團董事長Tran Kim Chung 及越南勇源基金會執行長冼文舉，協助在台越籍子弟。（記者黃旭磊攝）

2025/05/21 13:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕越南當地商社於520期間參訪台灣，參訪團拜訪國立台灣師範大學簽署「躍獅計畫」MOU（合作備忘錄），由越南勇源教育發展基金會邀請25家台灣企業，捐助越南國立肯特大學（Can Tho University, CTU） 師生在台生活獎學金，今明（21日）持續拜會台中東海及中興大學，進行校際AI半導體及智慧農業教育交流合作。

越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉說，國立肯特大學校長 Dr.Tran Chung Tinh組團來台拜訪台灣科技大學、東海及中興大學，駐台北越南經濟文化辦事處潘喬鍾大使促成協助在台子弟，參訪團今（21日）明兩天前往中興大學舉辦討論智慧農業教育合作框架，並與師生探討AI半導體教育人才培育計畫。

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越南肯特大學創辦於1966年3月31日，越南語稱為芹苴大學，位於越南湄公河三角洲地區芹市（CanTho City），擁有近5萬名學生，是胡志明市西南部九龍江平原13省的公立綜合大學。

肯特大學副校長Dr.Le Van Lam強調，此行邀請越南CT GROUP集團集團Tran Kim Chung 董事長等17名人士參與，提供台灣科技企業所用並拓展新南向商機，也讓在台越籍大學生獲得生活及學習補助經費。

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