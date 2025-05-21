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    烏龍爆料? 10菜1湯收費破萬挨轟 東港海鮮餐廳：叫兩桌還點龍蝦

    被爆料的東港海鮮餐廳業者出面澄清。（記者蔡宗憲攝）

    被爆料的東港海鮮餐廳業者出面澄清。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/21 12:27

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣東港大鵬灣海鮮餐廳近期因消費爭議引發熱議。一名消費者在社群平台控訴，於當地某知名海鮮餐廳用餐，點了10道菜加一鍋湯，結帳時收到1萬400元的帳單，遠超預期。消費者表示，點餐前已確認價格，卻未被告知因人數多而「加大份量」，質疑餐廳「超收」。業者澄清，消費者一行共兩桌，且點選包含龍蝦等高價菜色。

    該消費者在網路上詳述經過，稱點餐時店員未明確告知價格調整，結帳時才發現金額高得離譜，質疑店家有「隱形加價」嫌疑。網友紛紛留言聲援，批評餐廳未透明標價，呼籲相關單位介入調查。

    對此，涉事餐廳業者出面喊冤，強調所有菜色皆明碼標價，點菜單上白紙黑字寫得清楚，否認任何哄抬價格行為。業者表示，當時因消費者人數較多，部分菜餚加大份量以確保用餐體驗，但消費者卻在用餐後揚言要給網路負評，質疑其動機惡意。業者出示點菜單佐證，稱一切依規收費，絕無不當加價。

    近期類似糾紛頻傳，引發外界對旅遊地區餐飲業收費透明度的質疑。為遏止亂象，縣府將於暑假前聯合稽查，違規業者將依法開罰，絕不姑息。消保官也呼籲消費者，購買前應主動確認價格與商品資訊，並保留消費憑證，以便爭議時維權。遇不合理收費，可立即撥打縣府1999專線投訴，消保官將第一時間介入處理。

    被爆料的東港海鮮餐廳業者出面澄清。（記者蔡宗憲攝）

    被爆料的東港海鮮餐廳業者出面澄清。（記者蔡宗憲攝）

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