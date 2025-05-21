交通部祭出3大高齡駕駛改善措施 劉建國：各地樣態不同需盤整調查

劉建國認為，交通部三大改善措施需要因應各縣市樣態不同，需要盤整調查並納入細部規劃中。（資料照）

2025/05/21 15:04

〔記者李文德／雲林報導〕新北三峽重大車禍釀3死，交通部昨宣布高齡駕駛3大改善措施，預計3個月內提出細部規劃，明年實施。立法委員劉建國建議，各個縣市的人口結構、交通樣態不同，交通部可在細部規劃時，進行盤整與調查。

交通部的高齡駕駛三大改善措施，包括換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」，以及繳回駕照後會給TPASS補助，預計3個月內提出細部規劃、並在明年推動實施。

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劉建國表示，以雲林縣而言，雖然目前全縣人口數約65萬人，但有超過21%為65歲以上民眾，加上城鄉之間的交通網路、公共運輸並不算便捷，因此建議交通部可針對各縣市情形再做盤整。

劉建國指出，由於各縣市在大眾運輸等交通建設上，或多或少有城鄉落差，如要統一訂定一套標準，屆時或許會有窒礙難行之處，交通部可以在細部規劃中可以調查清楚，在新制上路後，好讓各縣市比較完善執行。

劉建國說，不管中央或地方政府，原本就有其必要讓大眾公共運輸系統更健全，將會再邀請交通部相關人員實際下鄉了解雲林縣交通路網情形。

劉建國更建議，連續好幾天都有車輛衝撞事故，交通部則了針對高齡駕駛換照有所因應外，更應該要擴大檢討，如先前台灣被稱為行人地獄時，交部當時也做出許多改善。但三峽此事件，更應該要從駕駛身體健康、整體交通動線的場域，如學校或公共場所，可以做出防護措施，預防類似重大事件發生。

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