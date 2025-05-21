為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    交通部祭出3大高齡駕駛改善措施 劉建國：各地樣態不同需盤整調查

    劉建國認為，交通部三大改善措施需要因應各縣市樣態不同，需要盤整調查並納入細部規劃中。（資料照）

    劉建國認為，交通部三大改善措施需要因應各縣市樣態不同，需要盤整調查並納入細部規劃中。（資料照）

    2025/05/21 15:04

    〔記者李文德／雲林報導〕新北三峽重大車禍釀3死，交通部昨宣布高齡駕駛3大改善措施，預計3個月內提出細部規劃，明年實施。立法委員劉建國建議，各個縣市的人口結構、交通樣態不同，交通部可在細部規劃時，進行盤整與調查。

    交通部的高齡駕駛三大改善措施，包括換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」，以及繳回駕照後會給TPASS補助，預計3個月內提出細部規劃、並在明年推動實施。

    劉建國表示，以雲林縣而言，雖然目前全縣人口數約65萬人，但有超過21%為65歲以上民眾，加上城鄉之間的交通網路、公共運輸並不算便捷，因此建議交通部可針對各縣市情形再做盤整。

    劉建國指出，由於各縣市在大眾運輸等交通建設上，或多或少有城鄉落差，如要統一訂定一套標準，屆時或許會有窒礙難行之處，交通部可以在細部規劃中可以調查清楚，在新制上路後，好讓各縣市比較完善執行。

    劉建國說，不管中央或地方政府，原本就有其必要讓大眾公共運輸系統更健全，將會再邀請交通部相關人員實際下鄉了解雲林縣交通路網情形。

    劉建國更建議，連續好幾天都有車輛衝撞事故，交通部則了針對高齡駕駛換照有所因應外，更應該要擴大檢討，如先前台灣被稱為行人地獄時，交部當時也做出許多改善。但三峽此事件，更應該要從駕駛身體健康、整體交通動線的場域，如學校或公共場所，可以做出防護措施，預防類似重大事件發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播