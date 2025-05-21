網紅YouTuber 健身房搬光器材 台中會員怒喊︰「呂、谷出來面對」

網紅YouTuber 健身房惡性倒閉，台中會員怒喊「呂、谷出來面對」。（記者黃旭磊攝）

2025/05/21 12:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯百名消費者組成自救會，抗議知名YouTuber掛名連鎖健身房從今年元月起積欠房租，竟持續到5月還在招收會員，吳媽媽（60歲）一家3口被騙數萬元，痛批呂老闆「無良到極致，快倒了還在收會員的錢」，自救會成員由台中市議員協助向台中市法制局消費者服務中心聲請調解。

「惡性倒閉、打鐵健身，呂、谷出來面對」，台中市議員吳佩芸上午在嶺東路一家已拉下鐵門的健身房門，與十多名被害會員怒喊口號，連鎖健身房業者由知名網紅投資經營，近半年來相繼關閉台北松山店及南港店，去年11月南屯店開幕，在無預警、未有任何通知，業者請搬家公司搬走健身器在5月6日關門，未處理上百名會員退費及求償要求。

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吳佩芸表示，南屯店今年1月積欠房租，多數會員在今年4月才入會，呂、谷姓業者明知到無法經營還持續販售健身服務，「這樣不叫詐騙，什麼叫詐騙」，消費者拿不到退費很憤怒，相關退費流程也沒有，將要求市府立案協助調解，讓會員得到合理補償。

賴、陳及林姓會員痛批業者無良，本報記者致電自稱「呂性負責人」，對方關機未回應，受害會員將向台中市法制局消費者服務中心等單位申請糾紛調解。

吳媽媽與33歲兒女一家三口，被騙近10萬元，吳媽媽說，年紀大了被兒女帶來運動，兒子於3月入會，買33堂一整年教練課，自己跟女兒刷卡近3萬元入會，呂老闆親口說「使用地目不符合被停水電」，沒提到積欠房租，運動不到10次突然就倒了，搬家公司搬光器材拉下鐵門。

吳媽媽（左）一家3口被騙數萬元，痛批老闆「無良到極致」。（記者黃旭磊攝）

健身房會員要求業者出來面對。（記者黃旭磊攝）

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