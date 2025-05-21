噁！點外送便當白飯牽絲 網友驚「這是納豆便當吧」

有網友於20日透過外送平台點了便當，吃了一口發現味道怪怪，白飯已黏稠、牽絲，還因此食物中毒到醫院掛急診，網友驚訝說，這根本納豆便當。（截取自Threads）

2025/05/21 12:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有網友於20日透過外送平台點了便當，吃了一口發現味道怪怪，白飯已黏稠、牽絲，還因此食物中毒到醫院掛急診，店家第一時間稱「便當都是現包」，後來才改口「有些會先備餐」，且過程中態度、口氣不好，店家則回應，當下很有誠意想更換新的便當，並沒有口氣不好。

桃市府衛生局表示，目前尚未接獲民眾陳情，將派員前往便當店查核作業環境，若有違法將要求限期改善，未改善者可依食品安全衛生管理法開罰。

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網友指出，他透過外送平台點了便當，吃了一口高麗菜，味道非常奇怪，往下一挖發現白飯都是黏稠牽絲狀態，當下趕緊拍起來並打電話向店家反映，店家第一時間稱「便當都是現包」，得知白飯已有牽絲狀態，才改口「有些會先備餐」，他帶著便當到店家，店家翻了2下直接丟掉，重新包1個便當給他，但整個過程店家很不甘願，加點的東西也完全無視，他直接說「東西不要了」，後來還因食物中毒，請假到醫院掛急診，白白受氣還挨了2針，原本想大事化小，但實在沒辦法就這樣算了，發文希望不要有其他的受害者。

對此其他網友留言，「這是納豆便當、蜘蛛便當吧」，「千萬不要大事化小，攸關食安問題，一定要通報」。

店家則解釋，很誠心要換1個新的便當，客人到場後也同意了，但消費者加點了其他東西，當下沒有注意到，要拿便當給客人時，就不高興走掉了，他並沒有口氣不好，他們一直都是很誠心要解決的。

桃市衛生局︰將派員查核限期改善

衛生局表示，目前尚未接獲民眾陳情，將派員前往現場查核作業環境衛生，若發現衛生條件不符食品良好衛生規範準則規定，要求限期改善，屆期未改善者，將依食品安全衛生管理法第44條規定，處以新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局也提醒食品業者，餐點製備完成後應妥善管控保存時間與溫度，以防止食品腐敗變質，確保食品於供應過程中的安全性，特別在高溫潮濕氣候期間，更需加強控管，同時呼籲業者，應妥善處理消費問題，以免引發消費爭議。

網友發現便當變質，帶著便當回到店家更換。（記者鄭淑婷翻攝）

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