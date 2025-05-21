從小教性平 教育部增列為補助幼兒園指定議題

台北市立信義幼兒園運用多元且生活化的教學策略，逐步引導幼生在遊戲和日常活動中自然地接觸性平概念。（圖由教育部提供）

2025/05/21 11:55

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部自113學年度起，將性別平等教育列為補助「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」指定議題之一，中央與地方政府攜手合作，鼓勵幼兒園融入性別平等教育議題，並於全國教保資訊網，公告37則性別平等教學示例，提供教保服務人員參考運用，希望從小培養幼兒性別平等觀念以及關心和接納自己、他人和生活環境事物，肯定自己也尊重他人的身體和多元特質。

教育部國教署組長王慧秋說明，學前教育是孩子建立性別平等意識的關鍵時期，期能透過幼兒喜歡遊戲的特質，建立幼兒性別平等觀念，讓其學習自我保護意識與尊重他人，破除傳統性別刻板印象，引導幼生理解性別的多元性，培養尊重他人、接納自我的態度，打造安全、友善與多元共融的學習環境，讓平等與尊重從小在幼生心中萌芽、茁壯。

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以新竹縣新社國小附幼為例，該園以「認識自己、尊重多元、保護自己」為課程主軸，透過繪本導讀、角色扮演及情境教學，引導幼生建立性別意識與自我認同，打破性別刻板印象；如運用繪本與結合「身體紅綠燈」等活動，教導幼生認識身體界線，學習表達「我不喜歡被碰觸」等自我保護語言，並透過情境模擬，引導幼生辨識危險、懂得尋求協助，有效提升幼生面對不安全情境時的自我保護意識。

此外，台北市立信義幼兒園運用多元且生活化的教學策略，結合導讀繪本、親子共讀、桌遊、學習區活動等策略，逐步引導幼生在遊戲和日常活動中自然地接觸性平概念，如桌遊中面對性別角色的模擬情境，破除性別刻板印象，在輕鬆、有趣的環境中學習合作、競爭與遊戲規則，促進幼兒對性別平等的關注，另舉辦全園性親子活動、家長日等活動，將性平觀念延伸推展至家庭和社區，共同協助幼生建立覺察自我、辨別性別多元角色、避免性別刻板印象，並瞭解身體界線保護自己，進而引導幼兒學習關懷與尊重他人。

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