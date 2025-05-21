北市公車撞庇護島挨罵 網看現場圖傻眼：佔到內側車道還沒標線

在社群上有網友轉傳現場庇護島的圖片，質疑庇護島大小已經侵入到內側車道，還沒有劃設提醒的標線。（圖擷自threads）

2025/05/21 13:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區南京東路四段附近昨晚傳出，有公車撞擊到路中央的行人庇護島，導致車體受損，整台車也在撞到人行道後才停下。雖然該起事故並未造成重大傷亡，但在社群上有網友轉傳現場庇護島的圖片，質疑庇護島大小已經侵入到車道，政治工作者周軒也發文批評，「這很明顯是台北市政府的鍋，怎麼會放任包商就這樣子把庇護島丟著不管呢？」

昨晚在台北市松山區南京東路四段附近，傳出有一輛公車沿公車專用道由東往西行駛期間，左車頭擦撞到分隔島前方的行人庇護島，導致整台車往右方衝去，並在撞到人行道後停下。整輛公車一度飛起來，所幸並未翻車，不過車上仍有2名乘客頭部、四肢挫傷送醫。因此一開始也有網友質疑公車司機開車不看路。

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不過昨晚在社群上則有網友陸續轉貼現場庇護島的圖片，只見該庇護島已明顯侵入到內側車道，有將近一半的車道都被庇護島佔去，對此網友也紛紛批評「原本還以為駕駛問題大...但這個施工單位問題大...」、「施工到一半，又沒確實做好警示...」、「怎麼會在直行的公車專用道上面突然蹦出一個水泥墩阿」、「做在公車專用道上，然後連個警示牌、油漆表示都沒有」、「設計的和驗收的都給我抓出來，有夠瘋」、「為什麼那麼大一塊突出在車道上阿？而且也沒畫黑黃線阿」、「交通局上上下下都是瞎子？」、「這地方就在松山分局前面，警察難道都沒發現怪怪的嗎？」

周軒在臉書也發文質疑「一個沒有任何標線跟警示，清水模色的行人庇護島，就這樣子在台北市主要幹道，南京東路四段公車專用道前放著，這是有什麼問題？」、「這很明顯是台北市政府的鍋，怎麼會放任包商就這樣子把庇護島丟著不管呢？」

周軒也PO出正確的圖示，指「內政部訂定的『市區道路及附屬設計規範』，庇護島是要長成下面這樣」。同時也感嘆「反正不會有人發現這個是蔣萬安的鍋，也因為今天雖然公車上有人受傷，但還好沒有人真的有生命危險，所以這件事應該很快就被遺忘了」、「然後就是下一個輪迴，地方政府該做的不做，出事就推別人，萬安的一百零一招就是這樣」。

周軒也PO出正確的圖示，指「內政部訂定的『市區道路及附屬設計規範』，庇護島是要長成這樣」。（圖擷自臉書）

在社群上有網友轉傳現場庇護島的圖片，質疑庇護島大小已經侵入到內側車道，還沒有劃設提醒的標線。（圖擷自threads）

台北市松山區南京東路四段附近昨晚傳出，有公車撞擊到路中央的行人庇護島，導致車體受損，整台車也在撞到人行道後才停下。（記者姚岳宏翻攝）

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