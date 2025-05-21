中山大學赴17所國小推海廢再生 大學生帶學童齊力淨灘

中山大學赴17所國小推海廢再生為環教扎根，大學生帶學童齊力淨灘。（中山大學提供）

2025/05/21 12:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕全球海洋廢棄物問題日益嚴峻，如何減量再利用，並提升永續環境的認知與意識刻不容緩，國立中山大學管理學院大學展開社會責任（USR）計畫，分別在高市忠孝、瑞豐、鎮昌、瑞興、獅甲、鼓山及桂林等17所在地國小，舉辦22場環境教育推廣與海廢再生設計手作課程，帶領參與者實地至旗津淨灘，並舉辦海廢拼貼畫成果展，累計超過1萬2千人次參與，將永續環境教育理念向下扎根。

中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤表示，台灣是海島國家，卻對海洋議題投入有限，此次計畫還帶領了國小學童與企業員工，製作海廢再生手作吊飾，了解海洋廢棄物汙染議題，並推廣環境永續理念。

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期間號召參與者至旗津淨灘，再讓國小學童運用蒐集的塑膠碎片，拼貼臨摹世界名畫，強調在地連結與美感教育，深化海洋環保意識，郭坤瑞表示，藝術轉譯與創意設計加值是減少廢棄物的方式之一；但更希望透過推廣永續環境教育與行動，引領企業與社會各界省思如何透過商業化達成廢棄物減量，共同提升行動實踐能量。

中山大學與雷科公司長期合作，推動「產學合創．在地共榮—共構地方永續協作平台2.0」USR計畫。第四屆「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫資助5組社會實踐提案，共投入獎助金70萬元，淨灘活動運用篩網蒐集塑膠微粒等海洋廢棄物，顯示海洋微粒已廣泛分布，對環境造成明顯衝擊。

參與活動的獅甲國小校長夏紹彰強調，學校長期融入各式海洋教育課程，但過去多以課本與影音介紹，此次藉由圓夢實踐計畫，讓孩童從多元實際體驗中認識海洋議題，有效提升學習興趣。

中山大學帶領17所國小學童製作海廢再生手作吊飾，了解海洋廢棄物汙染議題，並推廣環境永續理念。（中山大學提供）

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