「2025520愛你愛我我愛你」最甜結婚日中市455對新人情定終身

台中有新人歡喜選「2025520愛你愛我我愛你」最甜結婚日情定終身。（圖：市府提供）

2025/05/21 11:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕每年5月20日因有「我愛你」諧音，吸引不少有情人選這天結婚登記， 今年520整串數字「2025520」有「愛你、愛我、我愛你」濃情蜜意甜蜜加乘諧音，成最甜結婚日，台中市民政局今早統計，昨日（20日）共吸455對新人登記結婚，結婚對數以3倍量狂壓今年214西洋情人節的145對及314白色情人節的126對，成今年最熱結婚登記日。

台中市民政局長吳世瑋指出，今年的520不只有往年大家熟知的「我愛你」諧音，更因逢2025年，「2025520」整串數字連結起來，有「愛你、愛我、我愛你」甜蜜諧音，更是愛意爆棚的大告白日，全市一口氣新增455對新婚佳偶完成登記；其中南區戶所設有極具特色的浪漫花框結婚牆，成為最厲害的「催婚神器」，昨日共有62對新人登記結婚，受理對數全市之冠；北屯戶所以49對受理對數居次，北區戶所則以47對位居第三，市府也致贈登記新人成家福袋，恭喜佳偶情定終身。

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民政局表示，其中一對前往南屯戶所登記的新人洪小姐與李先生，兩人是職場最佳搭檔，10年後女主角終發現最愛其實是一直默默在身邊守護的他，10年默契累積成深情依戀，「上司」與「助理」選在520閃婚，不久後也將喜迎新生命的降臨，可謂好事成雙；另前往北區戶所登記的林先生與陳小姐也是同事10年，因共事而培養出深厚默契與理解後進而交往，兩人交往6年後決定相伴一生，陳小姐的哥哥也同日辦理登記結婚，家中喜上加喜、幸福加倍。

民政局說明，520熱門婚登日就是高調放閃的好日子，各戶所也準備專屬小禮祝福喜結連理的新人，像是南區戶所推出「真愛『南』得 幸福『兔』gether」結婚登記活動，贈送新人可愛兔浴巾禮盒、似顏繪及幸福「筷」樂筷子組，祝福新人幸福連連；梧棲戶所則推出「GOLDEN FERRIS 幸福疊家 520」，致贈木柄歐風保溫壺，祝福新人愛情持續保溫；另，大雅戶所也推出「5們之間、2情故事、心有0犀」結婚慶祝活動，贈送特色浴巾及金鏟子，祝福新人永「浴」愛河。

民政局指出，為提供更優質的結婚登記服務，台中市各戶所精心規劃，打造溫馨浪漫且富地方特色的結婚拍照專區，像是近期人氣超夯的南區戶所浪漫花框、中區戶所夢幻粉紅車廂、沙鹿戶所520浪漫登機門等，讓新人拍好拍滿，留下幸福的儀式感。

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