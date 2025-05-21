批教部未善盡監督之責 7綠委要求啟動性平調查

立法院教育及文化委員會全體民進黨立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寳、范雲、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴今共同針對「台灣大學校園性別事件處理失當，教育部未能善盡監督責任」發布4點聲明，要求教育部依據性平法41條規定，針對台大性平案及教育部次長葉丙成公開發文一事啟動性平調查。（圖由張雅琳國會辦公室提供）

2025/05/21 11:39

〔記者謝君臨、林曉雲／台北報導〕立法院教育及文化委員會全體民進黨立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寳、范雲、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴今共同針對「台灣大學校園性別事件處理失當，教育部未能善盡監督責任」發布4點聲明，要求教育部依據性平法41條規定，針對台大性平案及教育部次長葉丙成公開發文一事啟動性平調查，讓性平正義不只是口號。

聲明指出，首先，監察院於2024年調查認定，台大未善盡保護學生的責任，導致學生揭露性騷擾事件後反遭安全威脅，並因此對教育部與台大提出糾正。然而教育部遲遲未落實改正，更未積極督導台大改善相關制度與措施，致使學生持續處於不安全的學習環境，顯示其監督明顯失職。

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其次，針對教育部對台大性平事件處理嚴重失職，民進黨全體教文委員已於今年4月25日、5月9日兩度正式函文要求教育部啟動調查，但教育部迄今仍避重就輕，未完整揭示相關失職人員，也未依委員要求清楚說明調查程序及是否遵守利益迴避原則等，顯有規避監督之虞，嚴重損害外界信任。

第三、針對葉丙成於社群平台發表言論回應台大性平事件申訴當事人一事，教育部至今仍以「個人行為」視之，嚴重模糊其作為政府高階官員與個人身份之間的界線。葉次長作為教育部高階主管，其公開的一言一行已非單純個人言論，而是代表教育部立場，以公開發文方式介入性平個案，直接對個案進行評論，甚至增加當事人身分暴露風險，處理方式極為不當。

但，教育部至今未提出任何明確調查或懲處，明顯輕忽職責。教育部必須正視此案已非單一言論爭議，而是作為性平法的主管機關，如何昭示各級學校對性平事件的重視及處理態度。

最後，教文委員會民進黨全體委員對教育部以上處理方式表達譴責，並正式要求教育部依性平法第41條規定，將教育部針對前述事件，包含針對台大性平案及葉丙成公開發文一事，移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組立案調查，確保調查公正與結果的公信力，於1個月內公告調查結果，並依相關法規懲處。

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