東港海鮮、墾丁調酒爆消費糾紛 屏縣府將稽查重懲「亂盤」

夏季旅遊旺季到，消費糾紛頻傳，屏縣府將祭大規模突襲稽查嚴懲。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/21 11:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕隨著暑期旅遊旺季將來臨，屏東墾丁、東港等地消費糾紛頻傳，消費者權益屢遭侵害，引發民怨批評部分業者價格不透明、任意哄抬，重創國旅形象。為捍衛遊客權益，屏縣府宣布將聯合相關單位，針對墾丁、東港大鵬灣、小琉球等熱門景點，展開大規模不定期聯合稽查，嚴懲不良業者，力求打造公平透明的旅遊環境。

墾丁大街夜市近期因調酒攤「漫天喊價」亂象備受詬病。據民眾網路爆料，5月17日某調酒攤未事先告知價格，結帳時竟開出「2盤shot要7000元，3盤shot要14000元」的天價，消費者只能被迫接受業者「說了算」的金額。雖傳該事件是4月8日報警和解，但部分業者行徑已讓墾丁旅遊口碑蒙塵。

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不僅墾丁，東港大鵬灣也爆出消費糾紛。一名消費者在社群平台控訴，於大鵬灣某餐廳點餐10道菜加一湯，事先確認價格後仍遭「超收」，結帳時總額高達1萬400元。業者辯稱因人數多「加大份量」，卻未事先告知價格變動，導致消費者憤而報警，雙方不歡而散。但業者說，這是消費兩桌且還點龍蝦的消費，價格得受社會公評。

此類事件凸顯業者價格標示不清、溝通不足的問題，讓遊客對屏東旅遊體驗大失所望。

屏東縣府消保官強調，業者必須依法清楚標示價格、成分及警語，切勿以任何理由哄抬價格。

為遏止亂象，縣府將於暑假前聯合墾丁大街管委會，針對調酒攤、餐廳等消費場所展開多次稽查，違規業者將依法開罰，絕不姑息。消保官也呼籲消費者，購買前應主動確認價格與商品資訊，並保留消費憑證，以便爭議時維權。遇不合理收費，可立即撥打縣府1999專線投訴，消保官將第一時間介入處理。

墾丁大街管委會表態，將全力配合縣府稽查與宣導，呼籲業者自律。警方也提醒，消費者遇糾紛應即時報警，切勿忍氣吞聲。消保官進一步指出，墾丁、東港、小琉球作為南台灣旅遊重鎮，應以誠信經營為本，業者若持續漠視規範，將面臨重罰，甚至影響營業資格。

屏東縣政府強調，旅遊業是屏東經濟命脈，消費亂象若不根除，將持續傷害國旅形象。縣府盼透過強力稽查與宣導，共同守護旅遊品質。消保官表示，未來將持續擴大稽查範圍，涵蓋屏東所有旅遊熱點，確保遊客享有公平、透明的消費環境，讓墾丁、東港、小琉球重拾「好客」本色，成為遊客安心旅遊的首選之地。

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