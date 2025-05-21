教育部今公告中小學生手機管理草案 高中職生「在校作息時間」可用手機

圖為國中生到校將帶進學校的手機，各班集中放入盒子中，放學再發還。示意圖（資料照）

2025/05/21 11:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（21日）上網公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，草案說明，高中職生及國中小生帶手機到校，應經家長（法定代理人）同意，除了學習或緊急聯繫外，在學校應關機，並由學校或各班集中保管，但高中職經由校內程序討論通過「在校作息時間」即可用手機。

教育部表示，管理原則採分階段且以同一方式管理，國民中小學應由學校或各班以集中方式保管，高級中等學校由學校以同一方式管理，且高級中等學校訂定管理規範時，應邀集教師、家長、學生各方代表召開會議，共同討論管理機制，以「明確化」、「彈性化」與「分階段」原則管理，讓學校能所依據並因地制宜，兼顧維護教學秩序與學生合理使用權益。

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教育部說明，隨著行動網路和各類應用程式的快速發展，青少年族群從小就暴露在數位環境中，成為「過曝世代」數位原住民，然而過度使用手機、沉迷於社群媒體和遊戲所帶來的手機及網路成癮問題，成為學校和家長共同關心的議題，如何平衡行動載具的使用以促進學習、同時防止過度依賴，已是重要挑戰。

教育部表示，民國108年頒布「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，各校再據此訂定「校園行動載具使用管理規範」，為避免學生在課堂時間因使用行動載具，影響學習專注力及學習效率，已規範除了教師引導學習或緊急必要聯繫時之外，「其餘時間應以關機為原則」，與目前多數國家校園行動載具管理政策尚屬一致，但參考各方意見，建議教育部研議強化校園行動載具管理方式，據此持續蒐集各國政策及各界意見，評估酌修校園行動載具使用原則，「於關機為原則之前提下」，再強化必要管理方式，以符合教學現場及學生合理合規使用手機之需求。

草案明確規範，僅適用學生所攜帶行動載具，教職員工、校外人士及公發學習載具不適用本原則，亦要求學校訂定管理規範時，須包含管理方式及時間、違規處理程序、學生申訴救濟機制與彈性調整等；學校可依不同載具類型及情境（如課堂臨時學習活動或個人緊急必要聯繫等），彈性調整管理或使用方式，並可依教學現場需求制定各校管理規範。

草案說明，高級中等學校到校期間，除了用於學習活動、個人特殊需求（如緊急必要聯繫）或經「邀集教師、家長、學生各方代表召開會議共同討論，且學生代表人數應不低於全體會議人數3分之1程序」討論通過之在校作息時間外，載具應關機且應由學校以同一方式管理。

教育部今（21）日上網公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」。（記者林曉雲翻攝）

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