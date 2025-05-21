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    每月享最高5000元補助還有保險 南市資收關懷計畫開放報名

    台南市環保局推動「資收關懷計畫」，以從事資源回收的個體戶為主要補助對象，即日起到6月30日止受理報名。（記者蔡文居攝）

    台南市環保局推動「資收關懷計畫」，以從事資源回收的個體戶為主要補助對象，即日起到6月30日止受理報名。（記者蔡文居攝）

    2025/05/21 11:16

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推動「資收關懷計畫」，以從事資源回收的個體戶為主要補助對象，優先受理低收入戶、中低收入戶、領有老人生活津貼或身心障礙證明、社福邊緣戶、特殊境遇家庭等。即日起到6月30日止，符合資格的人可向環保局各區清潔隊報名。通過審核後，環保局將發給反光背心、手套等防護用品，每月還能憑回收項目換取補助，最高可領5000元。

    環保局長許仁澤表示，南市環保局自2019年配合中央政策辦理「資收關懷計畫」，以優於市面行情的回收價金，穩定個體戶收入、降低回收物價格波動的衝擊，並提升整體回收成效，推行迄今累計補助1853人次。

    許仁澤說，為避免因撿拾資收物過程中發生意外事故，致家庭經濟陷入困境，環保局與國泰人壽合作，協助資收個體戶加保「微型保險」，除了爭取最佳承保條件，資收個體戶失能及身故等基礎保障，另也提供實支實付傷害醫療保險金；除了基礎保障外，本年度報名此計畫的關懷戶，將發放撿拾資收物時所需的安全反光背心等防護用品，讓關懷戶在撿拾資收物時，多一層保障與安心。歡迎符合資格從事資源回收個體戶踴躍報名，詳情可撥打環保局電話或洽各區清潔隊。

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